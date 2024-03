Szelfit akart, halálos áramütés érte a fiút a mozdony tetején

Felmászott a mozdony tetejére és belehalt az áramütésbe egy 18 éves budaörsi fiú. Az iskolai diákelnök, Bálint állítólag szelfit is készített a vonaton, de a magasfeszültség közelében halálos sérüléseket szerzett. A villamos felsővezetékben ugyanis 25 ezer volt feszültség kering. Ez azt jelenti, hogy annak megközelítése is életveszélyes, akár már 2 méteres távolságon belül is végzetes áramütést okozhat – mondták el az RTL Fókusz című műsorában.

Bár a MÁV nem győzi évről évre hangsúlyozni: az életét kockáztatja, aki ezzel próbálkozik, évről évre történik hasonló baleset. Tavaly súlyosan megégett egy vonatra felmászó gyerek, de korábban is többen szenvedtek már égési sérüléseket, amikor szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára másztak fel. A sárospataki pályaudvaron például egy tizenhat éves gimnazista mászott fel az egyik tehervagon tetejére, hogy ott szelfit készítsen. Belehalt a sérüléseibe. Barátja próbált segíteni rajta, de őt is megrázta az áram és súlyos sérüléseket szenvedett.