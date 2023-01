Súlyosan megégett a vonatra felmászó gyerek

Két 14 év körüli fiú felmászott egy vasúti tartálykocsi tetejére az egri pályaudvaron. Az egyik fiatal a tűzoltók segítségével le tudott onnan jönni, a másikat létrán hozták le, majd átadták a mentőknek. A fiú testének több mint nyolcvan százaléka másod- és harmadfokban megégett, de felmerült a légúti égés gyanúja is. Helyszíni ellátásuk után mindkét fiút kórházba szállították – mondta Leskó Diána, az OMSZ kommunikációs munkatársa az RTL Klub Híradójában.

Sajnos nem ez volt az első eset

Idén már többen szenvedtek súlyos égési sérüléseket, amikor szerelvényre, vagy a felsővezeték tartóoszlopára másztak fel. A sárospataki pályaudvaron pedig tavaly tavasszal hasonló baleset történt. Akkor egy tizenhat éves gimnazista mászott fel az egyik tehervagon tetejére, hogy ott szelfit készítsen. Belehalt a sérüléseibe. Barátja próbált segíteni rajta, de őt is megrázta az áram és súlyos sérüléseket szenvedett.

Nem lehet elégszer elmondani

A MÁV arra kéri a szülőket és a pedagógusokat: tanítsák meg a fiataloknak, hogy vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos. Közleményük felhívta a figyelmet arra is, hogy szigorúan tilos a járművek alá menni, illetve azok tetejére felmászni. Az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezetéknek pedig már a megközelítése is életveszélyes, két méteres távolságon belül ugyanis akár halálos áramütést is okozhat.

