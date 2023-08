Szabadnapján is életet mentett a győri mentős

A 60 év körüli nőhöz többen is azonnal odasiettek. A tapasztalt mentős is rögtön félreállt az autójával, hogy megvizsgálja az asszonyt, aki addigra már nem lélegzett. A mentőápoló elkezdte az újraélesztést, miközben a szemtanúk hívták a 112-es segélyhívót. A mentésirányítás több egységet is riasztott – számolt be az esetről Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A közeli rendőrkapitányságról szintén többen a beteg segítségére siettek, köztük egy újabb mentős, aki az életmentés mellett rendőrként is szolgál. „A két életmentő egymást váltva küzdött a nő életéért, amit a perceken belül helyszínre érkező mentőegység emelt szinten folytatott” – írja a poszt. Végül az időben megkezdett mellkasi nyomások sikerre vezettek, így a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba.