Rokonával sietett a kórházba, halálos balesetet okozott

A dunaföldvári férfi családtagjaival volt együtt, amikor az egyik hozzátartozója rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá. Bár a mentőszolgálat egysége a beteget kórházba szállította volna, a család azonban ezt nem engedte, mondván, hogy majd ők a saját autójukkal elviszik őt. Így is tettek: a beteget beültették az autóba, amelybe rajta kívül két további hozzátartozója, valamint sofőrként a vádlott szállt még be. A biztonsági övet egyikük sem kapcsolta be – olvasható a Fejér Vármegyei Főügyészség közleményében.

A vádlott autója kettészakadt az ütközés következtében. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Dacára az 50 kilométer/órás sebességkorlátnak, a vádlott mintegy 120-133 kilométer/órás sebességgel hajtott este Dunaújvároson keresztül. Az egyik kanyar előtt sem volt hajlandó lassítani, azt viszont így nem tudta bevenni. Elveszítette az uralmát a száguldó gépjármű felett, amely az útról lesodródva egy lámpaoszlopnak csapódott. Az ütközés következtében az autó kettészakadt, két utasa pedig kizuhanva olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. A sofőr és harmadik utasa nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszták a történteket.

Az ügyben lefolytatott szakértői vizsgálat szerint a baleset elkerülhető lett volna, ha a vádlott betartja a sebességkorlátozást. Emellett a véréből amfetamint mutattak ki, ami azt jelenti, hogy mielőtt beült volna a kocsiba, kábítószert fogyasztott. Azt viszont nem lehet minden kétséget kizáróan igazolni, hogy a baleset időpontjában is kábítószer befolyása alatt állt volna. A Székesfehérvári Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a férfivel szemben. Büntetőjogi felelősségéről a Dunaújvárosi Járásbíróság dönt majd.