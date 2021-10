Rejtélyes zúzódások: ezt jelzik

Súlyzós edzés, nehéz súlyok emelgetése

Mutatjuk, mik a rejtélyes zúzódások leggyakoribb okai.

A súlyzózás miatt gyakran lehetnek zúzódásaink, erre főleg azok hajlamosak, akiknek az érfalai alapból gyengék és a fizikai aktivitás miatt megsérülnek. A túlzott terhelés még az egészséges ereket is megterhelheti, ezért is fontos, hogy soha ne dolgozzunk olyan súlyokkal, amelyek túl nehezek nekünk. Kisgyerekek testén a túlzottan megtömött, nehéz iskolatáska is okozhat zúzódásokat.

Hogyan működnek az izomlazító krémek? Ha beállt a derekunk, fáj a hátunk vagy a végtagjaink, akkor hajlamosak vagyunk azonnal izomlazító krémek után nyúlni. Jól is tesszük, főleg, ha természetes alapanyagúakat használunk, sőt még inkább abban az esetben, ha már a problémák megelőzéseként alkalmazzuk ezeket a gyógyhatású készítményeket. h i r d e t é s

Bizonyos gyógyszerek szedése

Egyes receptre felírt szereknek olyan mellékhatásai lehetnek, amelyek kisebb-nagyobb zúzódások, foltok megjelenését eredményezhetik. Közéjük tartoznak az antidepresszánsok, a gyulladáscsökkentők, a vastartalmú szerek, illetve az asztmagyógyszerek is. Ha ilyesmit tapasztalunk, jelezzük az orvosunknak, mert lehet, hogy gyógyszer kell váltanunk.

A túledzés miatt is megjelenhetnek kisebb-nagyobb zúzódások a bőrön.

Vérbetegségek

A vér, illetve a vérerek megbetegedései is okozhatnak zúzódásokat, ilyen például a varikózis vagy a leukémia is. Ha fájdalmaink vannak, megdagad a lábunk, sokat vérzik az orrunk, vagy apró, elpattant ereket látunk a bőrünk alatt, forduljunk orvoshoz.

Tápanyaghiány

Egyes vitaminok hiánya is hatással lehet a kék-zöld foltok kialakulására. Ilyen például a B12-vitamin, amely hatással van a vérképzésre, a K-vitamin, amely a véralvadásban játszik fontos szerepet, illetve a C-vitamin, amelynek hiányában az erek fala nagyon elvékonyodhat. A kollagéntermelés lecsökkenése is okozhatja a zúzódások megjelenését, nem véletlen, hogy az idős emberek hajlamosabbak az ilyesmire.

Forrás: brightside.me