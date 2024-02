Racionális ember is be tud dőlni a csalóknak

Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus a Reggeliben arról beszélt, hogy könnyen szégyenérzet alakulhat ki azokban, akiket átver egy telefonos vagy online csaló. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre jobb minőségű adathalász levelek érkeznek: nem magyartalanok, nincsenek bennük helyesírási hibák. Ezért nehéz megkülönböztetni őket azoktól a levelektől, amelyeket valóban a szolgáltató küld.

Azt is hangsúlyozta, hogy bárki átverhető, azok is, azok nagyon racionálisak. A profi hazudozók lemérik, mik a gyenge pontjaink, mik a vágyaink, és okos embereket is meg tudnak téveszteni.

Könnyen szégyenérzet alakulhat ki az áldozatokban. Fotó: Getty Images

"Gyanakodjunk az online térben. Én azt gondolom, hogy a csalás pont egy olyan bűntény, ahol szükség van arra, hogy az áldozat önként együttműködjön. Ha ez megtörtént, akkor nem célszerű az önsajnálat tengerében elúszni, kérjünk professzionális segítséget" - javasolta, mivel jellemző ebben a helyzetben, hogy magukat hibáztatják az áldozatok.

Megjelennek a negatív gondolatok, a szégyenérzet, a bűntudat. Sokszor ezeket el sem meri mondani a környezetének az áldozat, így nagyobb a mentális betegségek kialakulásának veszélye. Szorongást, depressziót, poszttraumás stressz szindrómát (PTSD) és pszichoszomatikus betegséget is okozhat egy ilyen eset.

"Az ember egy olyan pszichológiai lény, aki manipulálható különböző technikákkal. Mielőtt az önsajnálatban elvesznénk, a tapasztalatot szűrjük le" - javasolta. Akkor is érdemes átadni az információkat a környezetünknek, ha nem minket vertek át, hogy más ne essen ebbe a csapdába. Emlékeztetett rá továbbá, hogy a rendőrségnek és a szolgáltatónak is jelezni kell az átverést.