Újabb aljas módszerrel pályáznak adatainkra a csalók

„A pofátlanságnak is van határa... Már gyanúsítottként is idéznek, DE KIT??? A rendőrség soha nem küld senkinek hasonló levelet emailben! NE DŐLJ BE A CSALÓKNAK, hiszen ők így akarják kicsalni adataidat” – figyelmeztetett Facebook-oldalán a Tolna vármegyei rendőrség. Bejegyzésükhöz a szóban forgó „idézést” is mellékelték.

Forrás: Tolna megyei rendőrség / Facebook

A megfélemlítés lehet a cél

A félrevezető levél célja feltehetően az, hogy a csalók ráijesszenek áldozataikra, akik annak érdekében, hogy tisztázhassák nevüket, megadják majd az összes személyes adatukat. A bűnözők esetleg még pénzt is megpróbálhatnak kizsarolni az alaptalanul megvádolt személyekből.

Kérjük, szolgáltasson nekünk magyarázatokat a részletes elemzés céljából. Ha nem válaszol az értesítésünkre, az Ön ellen felhozott vádak érvényben maradnak. Ennek következtében elfogatóparancsot adnak ki Ön ellen, és behívják a térségben illetékes igazságügyi hatóság elé. Ráadásul a neve fel lesz jegyezve a Nemzeti Szexuális Bűnözők Nyilvántartásában, és az ügyről értesítést kapnak a médiák, valamint a szexuális bűncselekmények elleni küzdelemmel foglalkozó szervezetek” – olvasható a levélben.