Pszichés problémákkal küzd a késelő gimnazista

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a fiú egy budapesti középiskola tanulója volt, gyermekkorától kezdve pszichés problémák miatt kezelték. 2022. október 10-én az egyik szünetben a hátizsákjában behozott 16,5 centiméter hosszúságú kést a ruhájába rejtette, majd beszélgetni kezdett néhány csoporttársával. Egyikőjüket váratlanul, minden ok nélkül hátulról több alkalommal fej- és nyaktájékon szúrta, majd a kést eldobva kiment a folyosóra és ott várakozott.

Fotó (Illusztráció): Getty Images

Az RTL Híradója emlékeztet rá, hogy a most 19 éves fiú a késen kívül egy kalapácsot, egy olló és egy másik kést is magához vett, ezeket napokon át hordta a táskájában. Beszámolójuk szerint az előkészítő ülésen is zavartan viselkedett, alig hallhatóan mondta, hogy nem kíván vallomást tenni. Nem ismerte be bűnösségét, és a tárgyaláshoz való jogáról sem mondott le.

A törvényszék hangsúlyozta, hogy bár a megkéselt fiú nem sérült meg súlyosan, a sérülései 8 napon belül gyógyulók voltak, az elkövetés eszköze, annak mérete, a többször is megszúrt testtájékok miatt komolyabb sérülés, illetve a sértett halálának reális lehetősége is fennállt.

Az ügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja. Az orvosszakértők szerint beszámítható volt a támadás idején, a védelem azonban ezt vitatja.

Az előkészítő ülés után a védelem kérvényére a bíróság zárt tárgyalást rendelt el az ügyben.