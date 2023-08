Percek alatt meghalt a kisfiú, aki mészkőporral játszott

Meghalt egy hétéves kisfiú Brazíliában, miután mészkőporba ugrott. Arthur Emanuel Bitencourt szervezetében a mészkőpor belégzése után súlyos légzési nehézség lépett fel, és mindössze néhány perc alatt leállt a légzése – számol be a tragikus esetről a Mirror. A fiút kórházba vitte a családja, de az orvosok már nem tudták megmenteni. A kisfiúról percekkel a halála előtt készítettek egy fotót, amit a családja meg is osztott a közösségi médiában, hogy ezzel is felhívják a szülők figyelmét a veszélyre. A brazil rendőrség vizsgálatot indított a fiú halála ügyében.

A brazil Technológiai Kutatóintézet szerint a mészkőpor, amelyet széles körben használnak az építőiparban és a kertészetben légzési problémákat okozhat, és azt tanácsolják, hogy aki ki van téve neki, viseljen védőfelszerelést. Az anyagot gyakran használják az építőiparban olyan anyagok előállításához, mint a tégla, a cement és a beton, de a munkások arcmaszkot, kesztyűt és védőszemüveget viselnek.