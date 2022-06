Pár percre sem hagyhatjuk az autóban a kutyánkat?

Ismét egy sokakat érintő, fontos kérdéssel fordultak Dr. Bognár Lajos országos főállatorvoshoz. Egy levélíró arra volt kíváncsi, ugyan miért ne hagyhatnánk néhány percre az autóban a kutyánkat nyáron. A választ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közösségi oldalán osztották meg.

a felforrósodott járműben Néhány perc is életveszélyes állapotot okozhat. Fotó: Getty Images

Alulbecsüljük a veszélyt

A főállatorvos szerint röviden úgy lehetne válaszolni a fenti a kérdésre, hogy azért nem szabad nyáron még pár percre sem az autóban hagyni házi kedvencünket – vagy akár gyermekünket –, mert életveszélyes. „A klímaváltozással együtt járó, rendszeressé vált nyári hőség minden évben figyelmeztet minket arra, hogy a hőmérséklet emelkedése életünk minden területét érinti. Ezért is fontos, hogy körültekintően járjunk el, és autósként változtassunk megszokott rutinunkon, amikor a napok egyre melegebbé válnak” – fejtette ki.

A szakember rámutatott, hogy a kánikula idején még a nyitott térben vagy a szobában is rendkívül nehezen viseljük el a hőséget önmagunk folyamatos hűtése vagy légkondicionáló használata nélkül. A 30 Celsius-fokos melegben, a tűző napon parkoló autó esetében pedig már 10 perc is elég ahhoz, hogy a jármű szűk, zárt belsejében akár 70 fokig hevüljön a levegő. „Egy ilyen magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy háziállat rövid időn belül súlyos egészségkárosodást szenvedhet, de akár halállal is végződhet a pár percnyi figyelmetlenség, felelőtlenség” – hangsúlyozta Bognár Lajos.

A Nébih egyébként évek óta matricakampánnyal is igyekszik felhívni a figyelmet a felelős állattartói viselkedésre. Erről itt olvasható bővebb tájékoztatás.

A hasonló, állattartást vagy élelmiszer-biztonságot érintő kérdéseket továbbra is várják a komment@nebih.gov.hu e-mailcímre. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos válaszait pedig szerdánként teszik közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közösségi oldalán.