Összecsuklott a gyomra, műtéttel mentették meg a kislányt

Összecsuklott a gyomra, ami két napon át bénító fájdalmat okozott, majd sürgősségi műtéttel mentették meg az életét – számolt be a 12 éves etióp kislány esetéről a Live Science. A lánynál a ritka, ám igen veszélyes bélcsavarodás alakult ki, ilyenkor a gyomor egésze vagy egy része több mint 180 fokkal elfordul. Az állapottól a hasa érzékennyé és duzzadttá vált, nem tudott székelni és megfelelően lélegezni.

Gyomra egy kagylóhéjhoz hasonlóan záródott össze, ilyen az érintett betegek harmadánál fordul elő, leginkább kisgyermekeknél. Az oka, hogy a gyomrot rögzítő szalagok túl lazák.

Műtéttel rögzítették a gyomrot. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Nem volt CT, egyből a műtőbe tolták

A bélcsavarodást általában valamilyen képalkotó eljárással tudják diagnosztizálni, az etiópiai kórházban azonban nem volt CT, az orvosok így csak a műtét közben látták meg, mi okozza a súlyos tüneteket. A bélcsavarodást többnyire a gyomor visszaillesztésével és rögzítésével kezelik, ám nagy kockázatú eseteknél az orron keresztül behelyezett csővel is enyhíthetik a gyomorban lévő nyomást. Most is így jártak el, a kislány pedig hat nappal a beavatkozás után elhagyhatta a kórházat.

A bélcsavarodás többnyire ötven év feletti felnőtteknél, illetve egyévesnél fiatalabb gyermekeknél fordul elő. Szerencsére igen ritka: évente mindössze néhány száz esetet jelentenek világszerte. A gyomor ilyenkor teljesen elzáródhat, ami megakadályozza a táplálék mozgását, valamint a vér és az oxigén áramlását a gyomorba és vissza a szívbe. Lyukak is kialakulhatnak az összehajtott gyomorban, ami a vér és más folyadékok kiszivárgását okozza. Ez pedig még nehezebbé teszi a szív számára, hogy a vért a testben pumpálja, és vérmérgezéshez vezethet.