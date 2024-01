Orrba dugott gumicukor, körömfájás – indokolatlanul hívogatják a mentőt

"Az indokolatlan hívások művészei idén sem lazsálnak" – kezdi Facebook posztját az Országos Mentőszolgálat, amelyben olyan eseteket sorolnak fel, amikor nem kellett volna kihívni a mentőket. Mint írják, ugyan bármikor készséggel állnak a rászorulók rendelkezésére, de vannak olyan egészségügyi problémák, amik nem a sürgősségi ellátás körébe tartoznak.

Ilyen volt az a segélyhívás is, amikor egy fiatal nő azért kért segítséget, mert az új cipője sarka feltörte a lábát és állítása szerint már nem tudott tovább menni. A poszt szerint arra is volt példa az elmúlt hónapban, hogy bedugult fül vagy éppen fogfájás miatt gondolták riasztani a mentőket, sőt az is előfordult, hogy egy felnőtt férfi azért kért segítséget az életmentőktől, mert nem tudta eltávolítani az orrába dugott gumicukrot. Idén már próbáltak mentőt hívni ezek mellett begyulladt körömhöz, szűnni nem akaró viszketéshez vagy éppen háziállathoz is, de ők sem jártak sikerrel.

Az is gyakori, hogy bejelentéskor szándékosan megtévesztik a mentésirányítót és csak a helyszínen derül ki, hogy feleslegesen kötötték le a mentők kapacitását, amivel akár más betegek életét veszélyeztethetik a felelőtlen bejelentők.