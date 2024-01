Ezen a három helyen évek óta nem járt mentő

Az Országos Mentőszolgálat az elmúlt négy évben Magyarország minden településére kaptak riasztást. Az nem meglepő, hogy a legtöbb eset Budapesten és a nagyvárosokban történik, az azonban kevésbé ismert, hogy hol nem jártak a mentők. Gagyapátiba legutóbb 2019-ben hívtak mentőt, de 2021 tavasza óta Keresztétén és Nemesmedvesen sem szorult senki ellátásra. Legritkább azonban a hegyhátszentmártoni szirénaszó, hiszen 2021-ben is csak egyetlen egyszer volt ott szükség mentőre, ám előtte hat éven keresztül nem járt arra mentőegység – számol be a statisztikájukról Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat. Az OMSZ mentőautói több mint 40 millió kilométert tesznek meg az ország útjain évente, a szakmai protokoll pedig a nagyvárosokban és a kicsiny falvakban is ugyanaz.

