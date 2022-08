Óriásit drágulhatnak az édességek

Hosszú ideig folyamatosan csökkent a cukor világpiaci ára, tavaly azonban hirtelen fordulat következett be. Elindult az áremelkedés, amivel most már a termelőknek is számolniuk kell – mondta el a Népszavának Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetsége főtitkára. Leginkább az édességgyártókat sújtja a fokozódó cukorhiány, és a kínálat csökkenése miatt a rendkívül fontos alapanyag mindjobban növekvő ára. A gyártók ezért emelni fogják az édességek árát, de hogy mennyivel, az a termékek igen változatos nyersanyag-összetételétől is függ.

Kétszeresére is drágulhatnak bizonyos termékek

A cukorhiány nem csak Magyarországon okoz gondot, a főtitkár szerint az egész Európában fokozottan jelentkezik. Több tényező – a fogyatkozó répaültetvények, a klímakrízis, a növénybetegségek, a répa és a kukorica hozamcsökkenése – is közrejátszott abban, hogy a cukor és az izoglükóz, vagyis a kukoricaszirup kínálata egyre kisebb, miközben a behozatal a magas vámok és a szűkös kvóták miatt akadozik.

Óriási drágulás várható az édességek piacán. Fotó: Getty Images

A gyártók igyekeznek minél nagyobb mennyiségben beszerezni az összetevőket, de nincsenek könnyű helyzetben. Az üzemanyagok, a közúti és a tengeri szállítás, valamint az alap- és csomagolóanyagok euróban számolt, a növekvő infláció és a gyenge forint hatására elszálló ára is drámai módon sújtja őket. Az édesség- és jégkrémgyártóknak azonban még a trópusokon termesztett kakaó, kávé és vanília beszerzése közben jelentkező számtalan akadállyal is meg kell küzdeniük. Az élelmiszeripar egészét nézve a drágulás mértéke meghaladja az 50-100 százalékot.

A KSH szerint júliusban 13,7, az Eurostat szerint 14,7 százalék volt Magyarországon az éves, átlagos infláció (az uniós statisztikai hivatal a magyar inflációba számolja a külföldiek magyarországi tankolásait is, ez okozza a jelentős különbséget). Az Eurostat szerint ezen belül júliusban Magyarországon az élelmiszerárak 28,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az édességeket is magába foglaló hazai élelmiszerár-emelkedés dobogósnak számít az Európai Unióban.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!