Orbán: jó eséllyel szabad nyarunk lesz

Nem az a kérdés, mikor érjük el a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsát, hanem az, hogy milyen gyorsan kezdünk el indulni lefelé, és ezt senki nem tudja megmondani - emelte ki Orbán Viktor. Elmondása szerint egyébként van még 10343 szabad ágy és 1693 lélegeztetőgép, eddig 500 önkéntes jelentkezett, valamint 1200 orvostanhallgató is dolgozik a sikeres védekezés érdekében.

A legnehezebb heteket éljük

Nehéz időszak ez, a járvány legnehezebb heteit éljük - fogalmazott. A harmadik hullám véleménye szerint azért robbant ki, mert meghatározóvá vált a brit koronavírus-mutáns, amely háromszor több embert képes megfertőzni. A miniszterelnök egyúttal arra kérte a fiatalokat, hogy tartsák be a szabályokat - nemcsak a szüleik és nagyszüleik, hanem maguk miatt is.

Mi lesz az iskolákkal, boltokkal?

A miniszterelnök szerint reális esély van arra, hogy április 19-én újraindulnak az óvodák, iskolák, középiskolák, előbb azonban be kell oltani az ott dolgozókat az új típusú koronavírus ellen. Mint mondta, 102 ezer regisztrált iskolai dolgozó van, közülük 20 ezret már beoltottak, mert sor került rájuk, most pedig a többiek jönnek. A kampányoltást a tervek szerint április 10-éig be is fejeznék.

Mivel a boltok előtt sorok alakulhatnak ki, megfontolják, hogy kitolják a nyitvatartási időt, ezzel együtt pedig a kijárási korlátozás kezdetét, a részletszabályokról jelenleg is tárgyal az operatív törzs - ismertette Orbán Viktor. Bevezethetik továbbá azt a szabályt, miszerint tíz négyezetméterenként egy ember tartózkodhatna a helyiségben, de erről még tárgyalnak. A miniszterelnök kijelentette ugyanakkor, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy amíg a 65 év feletti regisztráltakat be nem oltják, semmilyen újraindításról nem lehet beszélni. Utalt viszont arra, hogy "szabad nyarunk lesz", bár lehetnek olyan rendezvények, ahova csak védettségi kártyával lehet majd bemenni.

