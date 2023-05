Nincs orvos, a Facebookon akadt ki a polgármester

Mint azt korábban megírtuk, az idei évtől jelentősen átalakul az alapellátási ügyelet az országban, immár az Országos Mentőszolgálat szervezésében. Az új rendszer májusig hat megyében indult el, Jász-Nagykun-Szolnok megye viszont nem tartozik ezek közé.

Túrkeve így a jelen állás szerint két szék közé eshet. Mezőtúrhoz, Kétpóhoz, Mesterszálláshoz és Mezőhékhez hasonlóan ugyanis itt is az Országos Orvos Ügyelet Kft. látta el eddig az ügyeleti szolgáltatást. Az erről szóló – határozott idejű – szerződés viszont május 31-én lejár – közölte Facebook-oldalán Sallai R. Benedek túrkevei polgármester. Az ügyelet megszervezése elméletben most már állami feladat, az önkormányzat viszont egyelőre semmilyen információt nem kapott az ellátási feladatok átvételéről. Átmenetileg tehát továbbra is az önkormányzatnak kellene gondoskodnia a feladatellátásról, csakhogy erre Túrkevének nincs forrása.

„Tisztelt Túrkeveiek! Önök szerint mégis mi a búbánatot csináljak? Honnan kerítsek a városba orvosokat, akik ügyeletben bizonytalan ideig, akár hónapokig ellátják az ügyeleti orvosi feladatokat úgy, hogy még azt sem tudni miből és hogyan tudjuk kifizetni?” – fakadt ki a polgármester a posztban. „Természetesen a költségvetésünkben ilyenre forrás nincs, ezért jelen pillanatban fogalmam nincs, hogy miként tudjuk megszervezni az ellátást” – tette hozzá. A túrkeveiek számára azt javasolta, hogy minden olyan egészségügyi eseménnyel, amely azonnali segítséget igényel, május 31. után hívják az Országos Mentőszolgálatot a 104-es hívószámon.

„Folyamatosan tájékoztatni fogom Önöket a lehetőségekről, de a következő 1-2 hónapban mindenképpen akár életeket veszélyeztető helyzet teremtődhet az ügyeleti ellátás hiánya miatt, így sokkal nagyobb felelőssége van a lakosságnak abban, hogy a mentők bevonásával vagy azonnal a legközelebbi kórházba való indulással kezeljen súlyos egészségügyi problémákat” – hangsúlyozta Sallai.

