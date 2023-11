Nem tudta megmondani, hogy kerültek mágnesek a hasába

A fiú erős alhasi görcsökre panaszkodott, szülei pedig azonnal elvitték a legközelebbi kórházba. A helyben elvégzett vizsgálatok fémből készült tárgyakat mutattak ki a gyomrában és beleiben. Ezután a beteget átszállították egy másik kórházba, ahol elérhetőek voltak az állapota részletesebb feltárásához szükséges speciális felszerelések. Mint arról a ScienceAlert beszámol, itt immár CT- és röntgenvizsgálatok is igazolták, hogy valóban valamiféle fémtárgyak kerültek a páciens tápcsatornájába. Többszöri endoszkópiával sikerült megtalálni három apró, nagyjából 8 milliméter átmérőjű szürke korongot a gyomrában. Az orvosok ekkor már gyanakodtak, hogy szupererős neodímium mágnesekről lehet szó.

Habár egy fekélyben beágyazódtak a gyomorba, nem volt nehéz eltávolítani az összetapadt mágneseket, mindössze egy csipeszre és egy kis sebészeti hálóra volt hozzá szükség. A következő két nap vizsgálatai azonban rámutattak, hogy ezzel még korántsem ért véget a gyermek kálváriája. További mágneseket találtak ugyanis a bélrendszerében. Kolonoszkópia során újabb hármat ki is tudtak szabadítani, de a sebészi beavatkozást így sem lehetett elkerülni. Végül a műtéttel 15 további mágnest tártak fel az orvosok a páciens vastag- és vékonybelében. Ezek némelyike összetapadva az adott bélszakaszt is károsította, ami könnyen perforációhoz vezethetett volna.

Az operáció után hat napig lábadozott a fiatal fiú a kórházban, állapota pedig gyorsan javult: enni és inni is tudott normálisan, fájdalmai is enyhültek. Maradt ugyanakkor egy megválaszolatlan kérdés: egyáltalán miként kerültek a mágnesek az emésztőrendszerébe? Sem a beteg, sem a szülei nem tudták felidézni, mikor és hogyan történhetett mindez. A hasonló esetek rendszerint háttérben meghúzódó pszichológiai zavarokra irányítják rá a figyelmet, így a kezelőorvosok ezúttal is ilyen irányú felméréseket végeztek a páciensen, amíg lábadozott. Mind ő, mind a családja ragaszkodott viszont ahhoz, hogy csakis balesetről lehet szó, illetve minden bizonnyal alvajárás közben nyelte le a fiú a mágneseket.

Az esetről készült tanulmány a BMJ Case Reports című orvosi folyóiratban jelent meg.