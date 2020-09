A maszk hatásossága és kényelme nem mindig kapcsolódik össze. Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amely az kórházi fertőző osztályokon használatos szorosan záró védőeszközök okozta hámsérüléseket mutattak az orvosok és nővérek arcán. A hétköznapi maszkviselet természetesen nem jár ilyen veszélyekkel, de munka vagy éppen bevásárlás közben sem olyan egyszerű maszkot viselni. Némelyik maszkban nehezebb lélegezni, intenzívebben izzad alatta az arc, ami viszketést és kiütéseket, pattanásokat okozhat. Sokan úgy igyekeznek szabadulni az irritációtól, hogy letolják az orruk vagy álluk alá a védőeszközt, amelynek a használata ezzel teljesen értelmét veszti. A megoldás kényelmes maszk használata.

Miért megoldás a szelep?

A koronavírust is kiszűrni képes FFP2, N95 és KN95 szabványú maszkok jól illeszkednek az arcra, de meglehetősen melegek. Ez amíg meleg az időjárás kellemetlen lehet. Ha azonban szeleppel látják el őket, a kilélegzett levegő könnyen távozhat a védőeszköz alól, illetve a levegővétel is kisebb akadályba ütközik. A speciális 5 rétegű párnázott anyagnak és a beépített szelepnek köszönhetően tehát sokkal kevesebb hő gyűlik össze a maszk alatt, illetve ezeknél a típusoknál a beépített huzal és a párnázott, állítható orrnyereg rész alkalmazkodik és a réseket megfelelőez lezárva illeszkedik az archoz.

Hogyan működik a szelep?

A szelep egy kemény külső keretből áll, amely egy kis résen át szabad utat ad a légáramlásnak. A belső részébe egy szűrőréteget építenek, amely csak kilégzéskor nyílik ki és megfelelő védelmet nyújt belégzéskor. A szelep helyét úgy határozták meg, hogy optimális legyen a kilégzéshez, így sokkal kevesebb meleg levegő gyűlik össze a maszk belsejében. A megoldás hatékonyságát az alábbi infravörös kamerás felvételekkel is igazolták.

Alkalmazkodjunk az új helyzethez!

A hagyományos maszkok viselésének következtében a védőeszköz környezetében (például a szájüregben) a test hőmérséklete szignifikánsan megemelkedik, s ennek számos negatív hatása lehet a szervezetünkre. Ezt többek között "A Védőmaszkok Hatása a Humán Hőmérsékletszabályozásra" című oxfordi tanulmány is megerősítette.

Megfelelő védelem és kényelmes viselet!

A vírusok elleni is hatékony maszkokban öt hatékony szűrőréteg megakadályozza a nyálcseppek és az orrváladék környezetbe való kijutását. Az első réteg a nagyobb részecskék kiszűréséről gondoskodik, míg a középső három és a külső réteg is a kis részecskéket szűri ki. Az 5 szűrőréteg megfelelően puha is, így a légzőszeleppel együtt megteremtik a kényelmet, és jelentősen mérséklik az irritációt.

Ahogy a járvány első hulláma mutatta, a maszkok viselése a kór terjedése elleni küzdelem egyik legerősebb fegyvere. A maszkok viselése beltérben és az égetően forró napokon néha kifejezetten kellemetlen, de a vírusvédelemre is alkalmas (FFP2, N95, KN95 szabványnak megfelelő) szelepes maszkok sokkal könnyebbé tehetik a lélegzést.

Megkönnyítik a légzést

Enyhítik az izzadást

Védelmet nyújtanak a külső behatásokkal szemben

5 szűrőrétegből készülnek

Moshatóak

Kényelmesen illeszkednek az arcra

Kényelmes viselni őket

Kiváló lezárják a légréseket

További részletek a maszkok helyes kiválasztásával kapcsolatosan itt elérhetők.

Kényelem és védelem a koronavírusos világban!

A koronavírus-járvány megváltoztatta az életmódunkat. Az ismeretlentől való félelem érezhetőbb a társadalomban, az emberek sokkal óvatosabbak és bizalmatlanabbak lettek. Az utóbbi időben azonban a fokozott aggodalom azonban lanyhult annak ellenére, hogy a fertőzések száma ismét emelkedőben van. Azaz semmi esetre sem feledkezhetünk meg az egészségünk védelméről. Mivel nyilvánvalóan az arcmaszk a védelmünk legfontosabb személyes eszköze, fontos, hogy jó minőségű, a védelmünket és a kényelmünket is jól szolgáló terméket válasszunk. A szelepes maszkok elősegítik a légzést, szignifikánsan csökkentik az izzadást, és megelőzik az arc túlhevülését.

További információ ITT olvasható!