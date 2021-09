Mesterséges intelligencia segíthet a sebkezelésben

A sebgyógyulási időszak számos kellemetlenséggel járhat együtt, ezért érthető, ha szeretnénk gyorsan és lehetőség szerint hegek nélkül túljutni rajta. Nézzük, hogyan gyorsíthatjuk fel a sebgyógyulást.

"A sebkezelés komoly feladatot, megterhelést jelent az egészségügyi ellátórendszernek nemcsak a kórházi ellátás alatt, hanem később, a beteg otthonában végzett folyamatos átkötözések során is, amely a gyakran több hónapig, néha évekig tartó gyógyulási folyamat része. A most létrehozott mesterséges intelligencia az orvosok szaktudását bocsátja az ápolószemélyzet közvetlen rendelkezésére a mobiltelefonos applikáció segítségével, a seb állapotának változása szerint mindig a gyógyulást legjobban elősegítő kötszertípusra javaslatot téve" - ismertette Farkas Péter, a Magyar Sebkezelő Társaság elnökségi tagja, aki egyben az Országos Mozgásszervi Intézet-OORI Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának vezetője is.

A sebkezelés komoly feladatot, megterhelést jelent. Fotó: Getty Images

200 ezer magyar küzd krónikus sebekkel

Magyarországon körülbelül 200 ezer ember szorul folyamatos kezelésre, átlagosan kétnaponkénti kötözésre. Ha a seb állapota változik, a kötszer típusát is érdemes megváltoztatni. Ebben a döntésben segít a mobilapplikációval egybeépített mesterséges intelligencia. A tájékoztatás szerint a klinikai próbák után, a tervek szerint a jövő év során lesz elérhető a termék az ápoló szakszemélyzet számára.

Országos szakmai összefogás

A kutatáshoz szükséges, 5500 páciensről készült 220 ezer kép összegyűjtésében egyébként országos összefogással mintegy 70 intézmény vett részt. A Pécsi Tudományegyetem vezetésével a négy orvosegyetem, az OORI mint országos intézmény, egy tucat kórház és több mint ötven ápolási szolgálat, illetve magánpraxist folytató sebkezelő centrum is csatlakozott - közölte Szoldán Péter, a MedInnoScan Kft. ügyvezetője.