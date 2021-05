Merkely: ez a Sinopharm-vakcina nagy előnye

Koronavírus: már vizsgálják a Sinopharm hatékonyságát Pécsett - részletek!

A kínai Sinopharm-vakcina hatékonyságát illetően az elmúlt időszakban több kétség is felmerült, melyekről a HáziPatika.com-on is beszámoltunk. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Magyar Nemzetnek nyilatkozva azonban azt hangsúlyozta, a kínai oltóanyag beadása után az alanyokban mért ellenanyag mennyisége akár több százszorosa is lehet annak, amit átfertőzöttséggel szerezhetünk meg.

Felkészülés az oltásra a kínai Sinopharm-vakcinával. Fotó: Raul Sifuentes/Getty Images

"A híresztelésekkel ellentétben jelenleg nincs szükség a kínai oltóanyag harmadik dózisának felvételére" - hangsúlyozta a szakember. Merkely arra is kitért, nem a termelődött ellenanyag szintjétől függ a védettség. Megjegyezte, eddig még egyetlen olyan kínai vakcinával beoltottat se találtak a Semmelweis Egyetem vizsgálatai során, akinél ne jelent volna meg a koronavírus tüskefehérjéje ellen termelődött antitest a második oltást követően.

A jelenleg Magyarországon elérhető oltások működési mechanizmusainak ismertetése kapcsán a szakember kiemelte, mivel a Sinopharm a vírus teljes elölt változatát tartalmazza, így nemcsak a koronavírus tüskefehérjéje ellen, hanem a kórokozóban lévő más fehérjék ellen is immunválaszt válthat ki. Merkely szerint ez egyben azt is jelenti, hogy a különböző vírusvariánsok ellen is képes megadni a legszélesebb immunitást a kínai oltóanyag.

