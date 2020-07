Mennyire biztonságos a nyilvános vécék használata?

Nemrégiben a Physics of Fluids című szaklapban jelent meg egy tanulmány, amelyet a WebMD szemlézett. A kutatás bemutatja, milyen veszélyeket rejthet magában az a permetfelhő, amelyet a vécécsészék bocsátanak ki lehúzás után. Ezek a felhők akár másfél méteres körben is szétterülhetnek, és a toalettet használók be is lélegezhetik. Amellett, hogy ez már önmagában sem hangzik valami gusztusosan, szimulációkon alapuló vizsgálatokból kiderült, hogy az emberi székletben lehetnek olyan koronavírus-maradványok, amelyek eljuthatnak különböző felületekre, illetve a levegőben is keringhetnek.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a bajt?

Szerencsére vannak megelőző lépések, amelyeket megtehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ilyen módon kerüljünk kapcsolatba a vírussal. A nyilvános vécékben a kockázatot az azokat használó emberek jelentik, nem is feltétlenül maga a környezet. Az egyik legfontosabb alapvetés, hogy mindig viseljünk maszkot, ha nyilvános vécét, mosdót használunk. Próbáljunk figyelni arra, hogy egy kis idő elteljen a között, míg mi, illetve az előttünk lévő használja a mellékhelyiséget. Ha sürgős a dolog, és megoldható, akkor pedig használjunk távolabbi fülkét, illetve álljunk egy távolabbi piszoárhoz, ne közvetlenül egy másik ember mellé. Ne nyúljunk a légfrissítőkhöz, és próbáljunk minél kevesebb dologhoz hozzáérni a fülkében.

Gumikesztyű, kézmosás, kézfertőtlenítés

Ha meg tudjuk oldani, gumikesztyűt is viselhetünk. Ha nem, akkor a toalett használata előtt és után is nagyon alaposan mossunk kezet, illetve használjunk kézfertőtlenítőt. Kezünket papírtörlőbe töröljük, ne használjunk senkivel közös törölközőt. A meleg levegőt fújó kézszárítókat használjuk nyugodtan, szakértők szerint nem jelentenek nagyobb fertőzési kockázatot, mint a papírtörlők. Az sem rossz ötlet, ha fertőtlenítő törlőkendőt hordunk magunkkal, és azzal töröljük le a vécéülőkét, sőt, akár a kilincset és a vécélehúzót is.

A nyilvános toalettek használata akkor is rejt magában egészségügyi kockázatot, ha nincs koronavírus, hiszen például E.coli-fertőzést is kaphatunk. Éppen ezért nyilvános vécét csak akkor vegyünk igénybe, ha nagyon muszáj, és mindig nagyon szigorúan tartsunk be minden higiéniai előírást.

