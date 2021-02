Magas koleszterinszint: ez jelezheti a bajt

Magas koleszterinszint (hiperkoleszterinémia) kialakulásához vezethet, ha nem figyelünk étrendünkre, és sok zsíros és feldolgozott élelmiszert fogyasztunk. Ha ez tartósan fennáll, a szervezetben megemelkedik a koleszterin szintje, ami az érfalakon lerakódva komoly egészségügyi kockázatot jelent. Erre a rizikóra utalhat, ha egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy furcsa fájdalom, bizsergés jelentkezik a kezünkben. Vegyük komolyan ezt a figyelmeztetést, és változtassunk, mielőtt még nem késő.

Ha zsibbad a kezünk, járjunk utána, mi okozhatja. Érdemes lesz koleszterinszintet is nézetni.

Fotó: Getty Images

A "jó" és a "rossz" koleszterin ellentétesen működik

A koleszterin - melyet szervezetünk minden sejtje előállít - önmagában még nem lenne ártalmas, hiszen szükségünk van rá például az egészséges sejtképződéshez, és fontos szerepe van több hormon szintézisében is. Sőt, bizonyos szerveinkben - mellékvese, idegrendszer, epe - sokkal nagyobb az előfordulása, és ez így van rendben. Gond akkor adódik, ha a vér "rossz" koleszterintartalma megemelkedik - ez egyébként jellemző velejárója lehet a cukorbetegségnek, a pajzsmirigy-alulműködésnek és a vesebetegségeknek is. Ilyenkor a koleszterin lerakódik az érfalon, csökkentve annak rugalmasságát, elősegítve az érelmeszesedést.

Ételek, amelyek csökkentik a "rossz" koleszterint h i r d e t é s Mutatjuk, miket érdemes gyakran, akár naponta fogyasztani. Jó hír, hogy a csoki is benne van. Csak nem mindegy, hogy milyen. Tovább!

Bár többféle koleszterin létezik, leginkább az LDL- és a HDL-koleszterint tartjuk számon, ezek ugyanis ellentétes hatásúak. Az előbbit hívjuk a köznyelvben "rossz" koleszterinnek, mivel az felelős az érelmeszesedésért. Míg a "jó" HDL-koleszterin épp ellenkezőleg, összegyűjti a keringésben talált és lerakódott koleszterint, és elszállítja a májba.

A hiperkoleszterinémia egyéb jelei

Mint említettük, árulkodó tünet lehet, ha kezünkben vagy akár lábainkban mind gyakrabban jelentkezik fájdalom, esetleg bizsergés. Ennek oka, hogy az ott található hajszálerek már elzáródhattak vagy nagyon beszűkültek, emiatt pedig akadozik a vérkeringés, az idegek nem jutnak elég oxigénhez és ezt zsibbadással "adják tudtunkra". Ha azonban afájdalommár a végtagjainkon túl, mellkasunk baloldalán, a szívünk tájékán is jelentkezik, azt tekintsük hatalmas felkiáltójelnek. Ez ugyanis arra utal, hogy már a szív körüli erekben is jelentős koleszterinlerakódás alakult ki, ami egyébként előre jelezheti a szívinfarktust is.

A gyakori fejfájás, főképp tarkótájékon szintén gyanakvásra adhat okot, ráadásul utalhat arra, hogy az agyi erekben több a lerakódás, így megnövekedett a stroke rizikója.

Így mérsékelhetjük a kockázatokat

Először is fontos, hogy ne várjuk meg, amíg a fent leírt tünetek jelzik, magas a koleszterinszintünk. Érdemes proaktívan tennünk a probléma kialakulása ellen. Egyrészt nézessük meg rendszeresen koleszterinszintünket. Ügyeljünk az egészséges testsúly elérésére és megtartására. Táplálkozzunk változatosan, kerüljük a zsíros, feldolgozott élelmiszereket. Az egyik leghatékonyabb étrend, ami ráadásul finom is, a mediterrán diéta. Fogyasszunk sok folyadékot, főképp cukor-, alkohol- és szénsavmentes italokat. Szokjunk le a cigarettáról és helyette vezessük be életünkbe a rendszeres testmozgást - tanácsolja az Express témában készült összeállítása.