Küszöbön az újabb világjárvány?

A koronavírus legújabb változatai is okoznak ugyan járványokat, ám csekély a valószínűsége, hogy egy világjárványt okozó variánsa alakulna ki. Sokkal nagyobb az esély arra, hogy a madárinfluenza átterjed az emberre – mondta el a Portfóliónak Rusvai Miklós virológus. Szerinte 2002 óta, amikor először megjelentek ezek a törzsek, azt várták a virológusok és a járványügyi szakemberek, hogy az okozza majd a következő világjárványt. A koronavírus ugyan váratlanul, a semmiből beelőzött, de a madárinfluenza továbbra is ott van a veszélyes vírusok között.

Itthon már több megyében is kimutatták a madárinfluenzát. Fotó: Getty Images

A koronavírus lecseng, kezdődik az influenza

Világszerte a koronavírus JN.1 variánsa jelenleg a domináns, vélhetően Magyarországon is ez okozza a legtöbb megbetegedést. Mint azt a szakember a portálnak elmondta: "a JN.1 a koronavírus omikron változatnak egy új variánsa, ugyanúgy viszonylag enyhe légzőszervi megbetegedést okoz."

Mint arról a napokban beszámoltunk: legutóbb egy pulykatelepen azonosították a madárinfluenzát, ami mostanra tulajdonképpen bárhol megjelenhet az országban. Részletek

Az elmúlt hetekben Magyarországon sokan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel vagy akut légúti megbetegedés miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint az aránya tavaly a 46. héten lépte át a járványküszöböt, ami 100 ezer lakosra 200 fő. „A mostani járvány már októberben elkezdődött, és miután a megbetegedések száma átlépte a járványküszöböt, láthatóvá vált, hogy a mintákban messze domináns, 80-90 százalékos volt a koronavírus" – részletezte a portálnak Rusvai Miklós.

Szerinte az olyan járványhullámok, amiket egyfajta vírus okoz, nem szoktak 8-10 hétnél tovább tartani, és látjuk, hogy valószínűleg ez már el is érte a csúcsot. Ugyanakkor a légzőszervi megbetegedéses esetek száma továbbra is felfelé tart, és most a mintákból több influenzavírust mutattak ki, mint eddig, ami azt jelenti, hogy bár a koronavírus-járvány lecseng, az influenzajárvány viszont megkezdődött. Összességében az idei őszi-téli felsőlégúti járványhullámot majd a jó idő beköszöntével, március végén hagyhatjuk magunk mögött.