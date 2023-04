Különleges csemege végzett az idős párral

A 80-as évei elején járó Ng Chuan Sing és felesége, Lim Siew Guan március 25-én – állítólag a tudtukon kívül – gömbhalakat rendeltek egy online kereskedőtől, és a nő még aznap megsütötte azokat ebédre. Nem sokkal később mindketten légzési nehézségeket és hidegrázást tapasztaltak. A házaspárt kórházba szállították, a két beteg az intenzív osztályra került – számolt be az esetről a CNN.

Nem tudták megmenteni őket

A nő még aznap este 7 órakor életét vesztette, a férfi pedig 8 napra kómába esett. Állapota azonban nem javult, és végül ő is meghalt. A pár lánya az online kereskedő felelősségre vonását sürgeti, valamint azt is szorgalmazza, hogy szigorúbb törvényeket és büntetéseket vezessenek be a veszélye gömbhalak árusítására vonatkozóan. Úgy véli, a szigorítással megakadályozhatják, hogy másokkal is megtörténhessen ez a tragédia.

A malajziai egészségügyi minisztérium adatai szerint az országban 1985 és 2023 között 58 gömbhalmérgezéses esetet jegyeztek fel, amelyek közül 18 halállal végződött. Malajziában a környező vizekben legalább 30 gömbhalfaj található. A helyi törvények egyébként tiltják a mérgező és ártalmas élelmiszerek, köztük a gömbhalhús árusítását is. A bűncselekményért nagyjából 976 ezer forintnak megfelelő pénzbírságot vagy két év börtönt szabhatnak ki.

„Egzotikus, ezért vonzza a vásárlókat”

Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a fogyasztás rejtette veszélyek ellenére számos malajziai piacon árulnak gömbhalat. „Egzotikus csemegének tarják, és ez általában vonzza a fogyasztókat” – mutatott rá Aileen Tan tengerbiológus. Mint mondta, a kockázatokat fokozza, hogy a gömbhalakat megtisztítás és szeletelés után árulják, így a vásárlók nagy része sokszor nincs is tisztában azzal, hogy pontosan milyen halfajta húsából vásárol.

Vitatható továbbá, hogy az eladók vajon tudják-e, mekkora rizikóval jár, hogy gömbhalhúst árulnak. „Nagyobb tudatosságra lenne szükség a gömbhal fogyasztásával és annak kockázataival kapcsolatban. Talán jó megoldás lenne az is, ha a hatóságok megvizsgálnák a beszállítók és az árusok tanúsítványait” – vélekedett a szakértő.

Nincs ellenszer

A japánul „fugu”-ként emlegetett gömbhalhús egyébként több más országban, köztük Japánban is drága finomságként fogyasztják – annak ellenére, hogy a hal bőre, húsa és vére is halálos mérget tartalmaz, ráadásul nagy koncentrációban. Az életveszélyes falat lenyelése után nagyon rövid időn belül felléphet szédülés, száj körüli bizsergés, valamint görcsroham. Végül légzésleállás és halál is bekövetkezhet. A méregnek nincs ismert ellenszere.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a japán törvények például előírják, hogy a fuguszakácsoknak csak egy három évig tartó képzés elvégzése után kaphatnak engedélyt a gömbhal elkészítésére. Japán egészségügyi minisztériuma szerint mindezek ellenére abban az országban is a helytelenül elkészített fugu az ételmérgezések egyik leggyakoribb oka Japánban.

