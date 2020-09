Koronavírus: újabb rekordok dőltek meg Európában

Csaknem 9 ezer új fertőzöttel megdőlt a koronavírus-járvány regisztrált napi esetszáma Franciaországban - közölte péntek este az egészségügyi minisztérium. Az elmúlt 24 órában 8975 koronavírusteszt bizonyult pozitívnak, és 53 járványgócot tártak fel. Az előző két napon már 7 ezer fölött volt a napi esetszám, de az eddigi rekordot március 31-én, az általános karantén alatt mérték, akkor 24 óra alatt 7578 esetet regisztráltak. A járvány kezdete óta országszerte 1640 járványgócot találtak a hatóságok, ezek közül 1009-et már teljesen felszámoltak.

A tesztelések száma napról napra nő, és mindenhol ingyenes, azoknak is, akik nem rendelkeznek társadalombiztosítási kártyával. Az elmúlt hét napban 1 023 275 tesztelést végeztek, a járvány márciusi kezdete óta pedig csaknem 9 milliót. A pozitív tesztek aránya is folyamatosan emelkedik, és péntekre elérte a 4,5 százalékot, míg a kijárási korlátozások feloldásakor csak 1,1 százalék volt. A kórházi kezelésre szorulók száma is nő, de a tendencia egyelőre mérsékelt, csütörtök óta 28-cal 4671-re emelkedett. Lélegeztetőgépre 473-an vannak kapcsolva, ami kilenccel több, mint 24 órája. A koronavírus-fertőzésben az előző napokhoz hasonlóan húszan vesztették életüket, de a járvány kezdete óta az áldozatok száma hússzal lefelé, 30 686-ra módosult az idősotthonok által korábban közölt téves adatok miatt. A súlyos betegek nagy többségét a párizsi régióban és a dél-franciaországi Marseille-ben és környékén ápolják.

Franciaországban egy hét alatt több mint egymillió koronavírustesztet végeztek el.

Fotó: Getty Images/Julien Mattia

Újabb korlátozások Madridban

Újabb korlátozások bevezetését jelentette be a madridi autonóm kormányzat pénteken, hogy gátat szabjon a koronavírus-fertőzések terjedésének. A 6,6 millió lakosú tartományban regisztrálják az új spanyolországi fertőzöttek mintegy harminc százalékát. Az elmúlt 24 órában mintegy 1500 COVID-19 esetet szűrtek ki. Enrique Ruiz Escudero egészségügyi tanácsos bejelentette: jövő hétfőtől a társas találkozók létszámát tíz főben maximálják, legyen szó akár nyilvános, akár magán helyszínről. Kivételt képeznek a temetések és az esküvők, amelyek azonban a korábbiakhoz képest korlátozott létszámmal tarthatók meg, a lakodalmakban nem engedélyezik bár felállítását és a táncot sem. A vendéglátóhelyeken a kötelező távolságtartást nem az asztalokhoz képest határozzák meg, hanem az egyes asztalokhoz tartozó székekhez viszonyítva, és legalább másfél métert kell szabadon hagyni közöttük.

A regionális kormány bejelentette kétmillió gyorsteszt beszerzését, amellyel negyed óra alatt kimutatható a vérből a vírussal szemben kialakult ellenanyag. Emellett 1100 főre növelik, vagyis csaknem megduplázzák a fertőzöttek kontaktkutatásait végző személyzet létszámát. A tartományban megkezdik a karanténhotelek felkészítését, ahol szükség esetén az enyhe tünetekkel rendelkező páciensek tölthetik a karantént. A fővárost is magába foglaló térségben több mint 2200 pácienst kezelnek kórházban a vírus okozta COVID-19 megbetegedéssel, ez az ellátási kapacitások 15 százalékát jelenti. Az országos átlag ennél alacsonyabb, 7 százalék. A spanyol egészségügyi intézményekben mintegy 7400 fertőzött kap jelenleg ellátást. Az elmúlt 24 órában több mint ezren kerültek kórházba, míg 850-en már gyógyultan távozhattak. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint egy nap alatt 4500 új fertőzést igazoltak a PCR-tesztek, az összes esetszám közelít a 499 ezerhez. Egy hét alatt 256-an hunytak el, a járvány kezdete óta pedig több mint 29 ezren veszítették életüket a koronavírus következtében.

Olaszországban ismét sok az új fertőzött

Egy nap alatt 1733 új beteget regisztráltak Olaszországban, ami a május 2-i járványszintnek felel meg az egészségügyi tárca péntek esti adatai szerint, de rekordot döntött a huszonnégy óra alatt végzett vírustesztek száma is. Az igazolt fertőzöttek száma a korábbi 1397-ről emelkedett tovább. Az utóbbi egy hét alatt majdnem negyven százalékkal nőtt a pozitívak tábora. Magasnak számít a naponta végzett tesztelések száma is: egy nap alatt 113 ezer vizsgálatot végeztek, ami február óta a legmagasabb adat. Csütörtökön 92 ezer vírustesztet végeztek el. A járvány több mint hat hónapja alatt pedig már több mint 9 millió vírustesztet hajtottak végre. Az 1733 új fertőzött a május 2-i helyzetnek felel meg, amikor Olaszországban még kijárási korlátozás volt érvényben. Utóbbit május 18-án oldották fel, Olaszország belső tartományi és külső határait június 3-tól nyitották meg újra. Jelenleg több mint 30 ezer az aktív betegek száma, az augusztus eleji 12 ezerhez képest. Kórházban 1607 beteg van, 121-en intenzív osztályon. A legtöbb fertőzöttet, 377-et az utóbbi egy napban Lombardiában szűrték ki, míg Venetóban 273, Lazio és Campania tartományban pedig 171-171 új beteg bukkant fel. Már nincsen régió, ahol ne találnának új fertőzötteket. Országos szinten tizenegy beteg halt meg a csütörtöki tíz után. A halálos áldozatok száma 35 518-ra emelkedett. A gyógyultak száma 208 ezer felett van. A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 274 644-et.

Rekordmagas a napi új fertőzöttek száma Csehországban

Rekordmagas szintet ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban. Az egészségügyi minisztérium szombat reggeli kimutatása szerint előző nap 798 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami 118-al több az eddigi legmagasabb, előző napi esetszámnál. Csütörtökön 680-an kapták el a fertőzést. A napi esetek száma szeptember elseje óta emelkedik, gyorsabban, mint tavasszal. Az utóbbi napokban a közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma - állapította meg a cseh hírügynökség. Március elseje óta, amikor az első fertőzést kimutatták, több mint 27 ezer ember kapta el a fertőzést Csehországban. A vírus okozta COVID-19 betegség szövődményeiben 429-en haltak meg, míg több mint 19 ezren meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma mintegy 7800. Kórházi kezelésre jelenleg 190 személy szorul, a betegek nem egészen három százaléka. Aggasztó, hogy növekszik a súlyos esetek száma. A szaktárca szerint a kórházban kezeltek közül 44 betegnek intenzív kezelésre, lélegeztetőgépre van szüksége.

Észak-Macedóniában újranyitnak az óvodák

Szeptember 9-én újra kinyitnak az óvodák Észak-Macedóniában, az iskolákban azonban csak október elsején kezdődik meg a tanítást, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a tantermekben vagy otthon kezdődik-e meg az oktatás - jelentette be Venko Filipce egészségügyi miniszter. A Nyugat-Balkánon péntekről szombatra 772-vel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 14-gyel a halálos áldozatok száma. Szombatra a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 96-tal 31 772-re, Koszovóban 119-cel 13 910-re, Észak-Macedóniában 109-cel 14 878-ra, Bosznia-Hercegovinában 338-cal 21 196-ra, Montenegróban pedig 110-zel 5275-re nőtt. A halálos áldozatok száma Szerbiában hárommal 721-re, Koszovóban hárommal 551-re, Észak-Macedóniában hárommal 609-re, Bosznia-Hercegovinában hárommal 636-ra nőtt, Montenegróban pedig kettővel 106-ra emelkedett.

Enyhíthetik a karanténkötelezettségét az EU-ban

Enyhíthetik a koronavírus-világjárvány miatt kockázatosnak minősített országból vagy területről hazatérők karanténkötelezettségét az Európai Unióban (EU) a tagországok egészségügyi minisztereinek pénteki tanácskozásán elfogadott megállapodás szerint. Az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő német kormány egészségügyi minisztériumának közleménye szerint a videokonferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a kockázatos területről, országból EU-tagállamba belépőket legkevesebb tíz napra karanténra kell kötelezni. Negatív koronavírusteszttel "még tovább csökkenthető a karantén ideje" - áll a közleményben.

A huszonhetek körében elterjedt szabályozás szerint tizennégy napra kell karanténba vonulni afertőzésfokozott kockázatával sújtott régiókból és országokból hazatérőknek. A miniszteri tanácsban kialakult egyetértés alapján ez az idő csökkenthető tíz napra. A karantén jelenleg is megszüntethető negatív teszttel, de az első tesztet rendszerint csak a karantén ötödik napjának elteltével szabad elvégeztetni.

Németországban a karantén időtartamának meghatározása a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányok hatásköre. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter az EU-s kollégákkal folytatott megbeszélés után tartott tájékoztatóján elmondta, igyekszik elérni a tartományi kollégáknál, hogy országosan egységes szabályozás alakuljon ki. Mint mondta, nem az a kérdés, hogy valamely megoldás helyes vagy helytelen, mert nemcsak a 10 vagy a 14, hanem akár a 20 napig tartó karantén mellett is fel lehet sorakoztatni érveket. Az biztos, hogy minél hosszabb ideig tartózkodik a többi embertől elzárva egy fertőzésgyanús személy, annál nagyobb valószínűséggel lehet kiszűrni a fertőzötteket és megelőzni a kórokozó továbbterjedését. Viszont az egészségügyi tényezők mellett a gazdasági és társadalmi hatásokat is mérlegelni kell. A miniszter ismertette a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) számításait, amely szerint a kockázatos területekről tünetmentesen hazatérőkre vonatkozó 14 napos karanténkötelezettség esetén száz fertőzött közül kettőt nem szűr ki a járványvédelmi intézményrendszer, 10 napos karantén esetén pedig négyet.

