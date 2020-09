Koronavírus: nagyot esett a betegek átlagéletkora

Koronavírus: egyre több a fiatal fertőzött - részletek itt.

Az új típusú koronavírus tavaszi terjedése idején 67 év volt a hazai betegek átlagéletkora. A mostani, az őszi hullám azonban sokkal nagyobb arányban érinti a fiatalokat, az új fertőzöttek átlagéletkora ugyanis 26 év - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályvezetője. Hozzátette, az új gócok is elsősorban olyan helyeken alakulnak ki, amelyeket főként fiatalok látogatnak: gólyatáborokban, szórakozóhelyeken vagy esküvőkön.

Most elsősorban a fiatalokat támadja a kórokozó. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kevésbé leterhelt az egészségügy

Mivel tavasszal elsősorban a kockázati csoportba tartozók betegedtek meg a koronavírus miatt, ők nagyobb eséllyel szorultak kórházi kezelésre. Ezért akkor sokkal nagyobb volt az egészségügyi rendszer leterheltsége, mint most. A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a járványügyi szabályokat továbbra is be kell tartani, és figyelni kell arra is, hogy ha valaki tüneteket észlel magán, akkor ne menjen közösségbe.

Bajt jelez a szennyvíz

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az NNK által a 35. héten elvégzett szennyvízvizsgálatok kimutatták, hogy megnövekedett a szennyvízben az új típusú koronavírus örökítőanyagának mennyisége Budapest déli és központi területein. De Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pécsen és Székesfehérváron is növekedő tendenciát mutatnak az eredmények. Ezt Galgóczi Ágnes is megerősítette. Úgy fogalmazott, a szennyvízből vett minták arra engednek következtetni, hogy Budapesten és Debrecenben emelkedik majd a COVID-19-es betegek száma az elkövetkezendő napokban.

