Koronavírus: le vagyunk maradva a tesztelés tekintetében

Szinte mindenhol máshol Európában könnyebb ingyenesen tesztet csinálni, mint Magyarországon - emelte ki a főpolgármester. Tájékoztatott ugyanakkor arról is, hogy Budapesten a lehetőségeik és a tartalékaik lehetővé teszik, hogy a kockázatot jelentő munkahelyeken dolgozókat szűrjék koronavírusra. A főváros intézményeiben a második hullámra készülve is több ezer tesztet tartalékoltak. Eddig 24 ezer tesztet végeztek, a közeljövőben pedig 12 ezret tervezek - írta. Kitért arra is, hogy jelenleg nincs olyan ellátott a fővárosi fenntartású idősotthonokban, aki elkapta volna a fertőzést. "De egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad" - tette hozzá.

Le vagyunk maradva a tesztelés tekintetében. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fontos a szabályok betartása

A főpolgármester szerint a tesztelés növelése mellett másik fontos teendő a biztonsági szabályok betartása és betartatása. Az új típusú koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében ugyanis kiemelt figyelmet kell fordítani a maszkviselésre, a távolságtartásra, a folyamatos fertőtlenítésre, valamint a higiénés követelmények teljesítésére.

Sajnos a budapesti tapasztalatok is azt mutatják, hogy lazul a fegyelem, pont most, amikor arra a legnagyobb szükség lenne - hangsúlyozta. Hozzátette, megérti, hogy sokan már belefáradtak az állandó rendszabályokba, de ez sem ment fel senkit a saját egyéni felelőssége alól a koronavírus-járvány második hulláma idején.

