Koronavírus: további bonyodalmak az AstraZeneca körül

Napok óta az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának ügyétől hangos a sajtó. Az utóbbi időben ugyanis több ország bejelentette, hogy felfüggesztik az új típusú koronavírus elleni oltóanyag használatát, vérrögképződés kockázata miatt. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azonban továbbra is meg van győződve a vakcina előnyeiről, és nyilatkozatuk szerint nincs arra utaló jel, hogy vérrögképződéses esetek valóban összefüggenek a védőoltás beadásával.

Zsákai Zsolt háziorvos az oxfordi vakcinát készíti elő oltásra. Fotó: MTI/Varga György

Újabb fejlemények

A spanyoloknál eddig három olyan személyről tudnak, akinél az AstraZeneca-oltást követően trombózis alakult ki, egyikük - a sajtó információi szerint egy 43 éves tanárnő - stroke következtében életét vesztette. Az egészségügyi miniszter, Carolina Darias elmondása szerint a helyi gyógyszerügynökség most arra keresi a választ, hogy van-e összefüggés az esetek között, vagyis a vakcina mellékhatásaként alakulhatott-e ki a trombózis az érintett pácienseknél. A koronavírus ellen kifejlesztett, úgynevezett oxfordi oltóanyagot egyébként eddig több mint 975 ezren kapták meg Spanyolországban, hétfőn azonban itt is felfüggesztették ideiglenesen a szer alkalmazását, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálata le nem zárul arról.

Van, ahol továbbra is oltanak vele

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az operatív törzs tagjai már több ízben megerősítették, hogy az EMA álláspontját tartják mérvadónak. Így, amíg az ügynökség szerint biztonságosan használható a vakcina, addig Magyarország nem tartja indokoltnak, hogy ne oltson vele - jelezték. Egyébként más országok is ezen a véleményen vannak. A szerb gyógyszerügynökség például úgy nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a vakcina biztonságos, és Szerbiában még nem jeleztek embóliával vagy trombózissal összefüggő mellékhatásokat. Épp ezért továbbra is oltanak az AstraZeneca készítményével.

Olaszország pedig - ahol korábban felfüggesztették a COVID-19 ellen védelmet nyújtó oxfordi vakcina használatát - készen áll az AstraZeneca ismételt alkalmazására - közölték az egészségügyi hatóságok. A szünet miatti kiesést éjszakai vakcinázással igyekeznek majd behozni az oltóállomások.

