Koronavírus: tovább rontja a járványt, ha ilyen az idő

A szállópor magas koncentrációja és az influenzajárvány súlyossága közötti kapcsolatot régóta ismerik az epidemiológusok. A Genfi Egyetem (UNIGE) és a zürichi Műszaki Egyetem (ETH) többféle tudományterületet felölelő kutatócsoportja most a finomszemcsék kiugróan nagy mennyisége és az új koronavírus (SARS-CoV-2) fertőzőképessége közötti összefüggést vizsgálta.

Ködtakaró alatt nehezebben tisztul a levegő, magasabb lehet a szálló por koncentrációja, ami egyrészt gyulladást okozhat a szervezetben, másrészt elősegítheti a koronavírus terjedését. Fotó: Getty Images

Olaszországban és Franciaországban végzett kutatások szerint az új típusú koronavírus már tavaly év végén jelen volt Európában, de a megbetegedések és halálozások éles emelkedését csak idén tavasszal tapasztalták. "Ez az időbeli eltolódás meglepő, de arra is utal, hogy a puszta emberi interakciókon kívül valami más is elősegíti a vírus fertőzőképességét, valamint az általa okozott betegség súlyosságát" - mondta Mario Rohrer kutatásvezető. Kutatócsoportja szerint az esetszámok emelkedését a finomszemcsés légszennyezés kiugró értékei előzték meg.

h i r d e t é s

A ködképződés is közrejátszik

Meglepő eredményre jutottak a maszkviselés hatékonyságát illetően egy dán kutatás vezetői, ami téves következtetések levonására sarkallta a maszkviselés ellenzőit. Részletek itt.

2020 februárjának végén a svájci Ticino kantonban, Magadino és Sottoceneri térségében uralkodó ködös időszak után "robbanásszerű volt a növekedés a COVID-19 miatti kórházi esetek számában". A szállópor-szennyezés erősödése különösen gyakori a Svájci-fennsíkon az úgynevezett termikus inverzió időszakaiban, amikor a ködképződés akadályozza a légtömegek cseréjét. Ilyenkor a kibocsátott gázok a köd alatti légrétegben halmozódnak fel. Az országba ezenkívül gyakran hordják be a szelek a szaharai homokviharok porát.

Gyulladást okoz a szervezetben

A svájci kutatók kimutatták, hogy a finomszemcsék - különösen a 2,5 mikrométernél kisebbek - kiugróan magas koncentrációja gyulladást okozhat a légutakban, az érrendszerben és sűrűbbé teheti a vért. "Vírusfertőzéssel kombinálva ezek a gyulladáskeltő tényezők a betegség súlyosbodásához vezethetnek. A gyulladás ezen kívül elősegíti a vírus sejtekhez tapadását is" - mondta Rohrer. A finomszemcsék a koronavírust is szállíthatják, ezt az influenza esetében bizonyították is, egy olasz kutatás pedig az új koronavírus RNS-ét találta meg a szállópor szemcséin.

A tanulmány az Earth Systems and Environment című szaklap friss számában jelent meg.

Csalók hirdetnek koronavírus elleni hamis vakcinát az interneten, miközben egyelőre csak Oroszországban van forgalomban védőoltás - további részletek társportálunk, az nlc.hu cikkében olvashatóak.