Koronavírus: több a halott ott, ahol rossz a levegő

Egy friss kutatás szerint összefüggés lehet a Covid-19 betegek magasabb halálozási aránya és a rossz levegőminőség között. A bostoni Harvard TH Chan közegészségügyi iskola tanulmánya megállapította, elég egyetlen egységnyi romlás a szálló por (PM2,5) szintjében ahhoz, hogy akár 15 százalékkal megnövekedjen a tragédia kockázata. Az amerikai kutatók úgy vélik, akár százak életét is megmentheti majd az, hogy Manhattanben jelentősen javult a levegő minősége az elmúlt években.

Salt Lake City az egyik legszennyezettebb levegőjű város Amerikában. Fotó: George Frey/Getty Images

A kutatók emlékeztetnek, az nem újdonság, hogy a légszennyezettség növeli a halálos kimenetelű krónikus felsőlégúti betegségek kockázatát, ám a Covid-19-cel együtt ez már sokkal súlyosabb helyzetet idézhet elő azokon a területeken, ahol toxikusabb a levegő.

Ezzel párhuzamosan egy olasz tanulmány is hasonló megállapításra jutott, melyben azt rögzítették a tudósok, hogy az észak-olaszországi magasabb halálozási arány kapcsolatban állhat az ottani jóval fokozott légszennyezettséggel, az a terület ugyanis az ország egyik fő ipari és kereskedelmi központja.

Az amerikaiak szerint tanulmányuk azért is különösen fontos, mert így a szennyezettebb területeken extra óvintézkedéseket tehetnek, amik majd egyrészt lassítják a járvány terjedését, másrészt a nagyszámú megbetegedés kezelésére is felkészítik az ottani egészségügyi rendszert. A kutatók bíznak abban, hogy a korlátozások miatt máris érezhetően javuló levegőminőség kézzelfogható lesz a Covid-19 halálozási ráták mérséklődésén is.

Forrás: The Guardian

