Koronavírus: szigorú ellenőrzéseket vezetnek be itthon

Immár 58-an vesztették életüket az új koronavírus-fertőzés következtében Magyarországon, az egyikük 49 éves volt. Egy nap alatt 78 új fertőzöttet regisztráltak itthon, így 895 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Kattintson a részletekért.

Kötelező hatósági ellenőrzést rendelt el az idősotthonokra vonatkozóan Müller Cecília, mivel immár több intézményben is felütötte a fejét az új koronavírus-fertőzés. Az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján a tisztifőorvos úgy fogalmazott, bár időben elrendelték a szükséges hatósági intézkedéseket - felvételi zárlat, kijárási és látogatási tilalom - mégis vannak hiányosságok. A Pesti úti idősek otthonáról szólva elmondta, a lakók felét már tesztelték az új koronavírusra, s a többieket, valamint az ott dolgozókat is folyamatosan szűrik az országos mentőszolgálat munkatársai. Közölte: az otthonban tapasztalt hiányosságokat felszámolták. "A megfelelő egészségügyi ellátás sérelmet szenvedett" - jelentette ki Müller Cecília, megjegyezve: ennek zavartalansága békeidőben is alapvető feltétel lenne, a járványban pedig különösen fontos.

Speciális szimulációs szobában gyakorolják a koronavírus-fertőzött betegek ellátását Debrecenben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, az elmúlt 24 órában 78 új megbetegedést regisztráltak és 11-en vesztették életüket Magyarországon. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília elmondta, az áldozatok mindegyike - köztük az életkorából adódóan nem a veszélyeztetett korosztályhoz tartozó 49 éves férfi is - súlyos krónikus betegségekben szenvedett. A tisztifőorvos kiemelte, napról napra nő a gyógyultak száma, immár 94-en térhettek haza otthonaikba egészségesen. A tisztifőorvos elmondta, továbbra is Budapest és Pest megye adja az országban igazolt 895 beteg majd kétharmadát, ám a vírus bárhol jelen lehet.

Egyre nő a szabálysértések száma

Folyamatosan nő a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos magatartásszegések száma. A rendőrök eddig 5918 esetben intézkedtek, ebből 4008-nál figyelmeztetés adtak ki, 857 embert a helyszínen megbírságoltak, míg 1053 esetben szabálysértési feljelentést tettek - minderről Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa számolt be. Megjegyezte, egyetlen nap alatt 800-zal nőtt a rendőri intézkedések száma. Kiss Róbert a Budapesti ellenőrzésekről szólva közölte, 375-tel nőtt a feljelentések száma.

Az operatív törzs munkatársa arról tájékoztatott, jelenleg 15 401-en vannak hatósági házi karanténban, ám az ellenőrzések alapján itt is nőtt a szabálysértések száma. Eddig 507 embert jelentettek fel, 416 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, míg 66 fő csak figyelmeztettek. Az új koronavírus-járvánnyal összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma összesen 183-ra emelkedett, ebből 51 rémhírterjesztés, 25 közveszéllyel való fenyegetés, 44 csalás, 12 esetben pedig járványügyi szabálysértés volt az ok.

