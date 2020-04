Koronavírus: 11 áldozat, 78 új fertőzött itthon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 895 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu oldal. Elhunyt újabb 11 beteg, többségében idős emberek. Az oldalon közölt adatok szerint az egyik áldozat 49 éves volt, magas vérnyomással ésanyagcserebetegséggel is küzdött. Ezzel 58 főre emelkedett az elhunytak száma. A közlemény szerint, 94 fő már gyógyultan távozott a kórházból.

A koronavírus-gyanús emberektől külön erre a célra kijelölt egységek végzik a mintavételt az országban. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mint arról korábban a HáziPatika.com-on már beszámoltunk, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. "Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus" - hangsúlyozzák a hivatalos tájékoztatásban is, megjegyezve: a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömegesfertőzéslelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen a Budapesten élőknek fontos betartani az előírásokat, mivel a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért az időseknek kerülni kell minden érintkezést a többi emberrel. Ha tehetik, maradjanak otthon, a bevásárláshoz pedig kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.