Koronavírus: szándékosan fertőznek meg fiatalokat

A világon elsőként kezdenek egy sajátos "emberkísérletbe" az Egyesült Királyságban: olyan fiatal és egészséges önkéntesek jelentkezését várják, akik bevállalnák, hogy kontrollált körülmények között megfertőzik őket a koronavírussal. A kutatók így szeretnék jobban megismerni a kórokozó viselkedését az emberi szervezetben - írja a The Guardian.

Csak egészséges, fiatal önkéntesek jelentkezhetnek

A kutatócsoport engedélyt kapott, hogy legfeljebb 90 emberen elvégezze a kísérletet. Csakis teljesen egészséges, 18 és 30 év közötti önkéntesek csatlakozhatnak a programhoz, az ő szervezetükben a legalacsonyabb ugyanis a vírus miatt kialakuló szövődmények veszélye. Dr. Peter Openshaw, a londoni Imperial College professzora hangsúlyozta: az önkéntesek biztonsága a legfontosabb, ezért a legkisebb kockázatot sem akarják vállalni.

Az önkéntesek egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérnék. Fotó: Getty Images

A kísérletsorozat több fázisból áll majd. Az első - amelyet egy hónapon belül terveznek elindítani - célja, hogy megállapíthassák azt a minimális vírusmennyiséget, amely már képes kiváltani a COVID-19 betegséget. Ezután azt vizsgálják majd, hogy a kórokozó hogyan jut egyik emberről a másikra.

Az előzetes vizsgálatokat követően az önkénteseket karanténba vonják a londoni Royal Free Hospital-ban. A vírust két nappal ezt követően adják be nekik, orrcsepp formájában. Ezt követően a nap 24 órájában, legalább 14 napig szoros megfigyelés alá kerülnek, naponta vért vesznek tőlük, illetve az orr- vagy szájgarat nyálkahártyájukról is gyűjtenek mintát. A karantén ideje alatt kognitív tesztek elvégzésére is felkérik majd őket.

Megfigyelésük a 14 napos vizsgálati időszakot követően sem ér véget, a kutatók még nagyjából egy évig nyomon követnék az egészségi állapotuk változásait, illetve az esetleges hosszútávú tüneteket. Mindezt persze nem várják el ingyen, a résztvevőknek várhatóan 4500 fontot (nagyjából 1,8 millió forintot) fizetnek a fáradozásaikért.