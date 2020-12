Koronavírus: rossz hír jött néhány megyeszékhelyről

A 49. héten elvégzett vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy Egerben emelkedik az új típusú koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja. A Heves megyei megyeszékhely mellett Szombathelyen és Békéscsabán is az átlagosnál magasabb a kórokozó koncentrációja - számolt be róla az NNK. Ugyanakkor Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron csökkenő, míg a többi vizsgált településen stagnáló tendenciát mértek a szakemberek.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lassul az országos terjedés

Az eredmények azt mutatják, hogy az országban már kezd lassulni a koronavírus-járvány terjedési sebessége. Azonban még mindig számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírust, afertőzéspedig továbbra is az ország egész területén jelen van.

Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentésben. A kedvező, lassuló tendencia fenntartásához pedig kiemelten fontos a járványügyi szabályok betartása, különösen a karácsonyi időszakban. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is.

