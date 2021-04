Koronavírus: rossz hír a Johnson & Johnson vakcinájáról

Az Egyesült Államokban és a Dél-afrikai Köztársaságban is átmenetileg szüneteltetik a Johnson & Johnson (Janssen) oltóanyagának használatát, az Európai Unió tagállamaiban pedig, ahova hétfőn érkeztek az első szállítmányok, egyelőre nem kezdenek oltani ezzel a vakcinával - számolt be róla a bbc.com.

Hamarosan kiderül, mi lesz a Johnson & Johnson vakcinájának sorsa. Fotó: Getty Images

A Johnson & Johnson oltásának alkalmazását azután függesztették fel az Egyesült Államokban, hogy közel 7 millió beadott dózis után hat esetben vérrögképződési rendellenesség lépett fel - közölte az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA). Az FDA megerősítette, hogy egy oltott bizonyítottan vérrögképződési rendellenesség okozta szövődményekben halt meg, egy másik beteg pedig kritikus állapotban van. A hivatal ezért óvatosságból egészen addig javasolja ennek a vakcinának a szüneteltetését, amíg a biztonságosságát alaposan meg nem vizsgálják. Az Egyesült Államokban egyébként február 27-én engedélyezték a Johnson & Johnson-vakcina használatát, a Pfizer-BioNTech és Moderna oltóanyaga mellett ez a harmadik, amit széles körben alkalmaznak. Eddig az oltottak közel 3 százaléka - vagyis 7 millió ember - kapta meg.

A Johnson&Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni védőoltása vektorvakcina: egy ártalmatlan, szaporodásra képtelen adenovírus közvetítésével juttatják a szervezetbe az új koronavírus tüskefehérjéjének örökítőanyagát, ahol aztán a sejtek maguk kezdik előállítani azt, mielőbbi immunválaszt generálva. Megbetegedést nem okoz. A technológia már ismert, ilyen elven működik az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös koronavírus elleni oltóanyaga is.

Milyen tünetek jelezhetik a bajt?

Az Egyesült Államokban jelentett vérrögképződési rendellenességgel küzdők mindegyike nő, 18 és 48 év közöttiek, akiknél az oltás beadása után 6-13 nappal jelentkeztek a tünetek. Ezek közül legjellemzőbb az erős fejfájás, a komoly hasi fájdalom, a légszomj, vagy a lábakban fellépőfájdalomaz oltást követő 3 héten belül. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) és az FDA közös nyilatkozatában kiemelte, hogy ritka és súlyos típusú vérrögképződéses esetekről: agyi vénás sinus trombózisról (CVST) van szó. További eredmények várhatóan a folyamatosan zajló vizsgálatokból derülnek majd majd ki.

A Johnson & Johnson vakcináját, amelyet Janssen-vakcinának is neveznek, a belgiumi Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari részleg fejlesztette ki. Vektorvakcina, amelyből egyetlen dózis is elég a védettség kialakulásához. Tárolása egyszerű: hűtőszekrényben eláll. Mindezek miatt használata nagyban megkönnyítené a tömeges vakcinációt a forró éghajlati övezet országaiban.

A Dél-afrikai Köztársaság, amely elsőként alkalmazta ezt az oltást - az elnök, Cyril Ramaphosa is ezt kapta -, az amerikai bejelentés után szintén felfüggesztette használatát, bár vérrögképződéses esetekről nem számoltak be. Február közepe óta közel 300 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be vele. Ott azért részesítik előnyben ezt a vakcinát, mert a helyi vizsgálatok azt mutatták, hogy hatékonyabban véd a dél-afrikai variánssal szemben, mint a többi, jelenleg rendelkezésre álló oltóanyag.

Hogyan tovább? Mi lesz a Johnson & Johnson-vakcina sorsa?

A Johnson & Johnson vállalat együttműködő, közleményben tudatta, hogy időközben megosztotta az összes "nem kívánt egészségügyi eseményről" szóló jelentést, adatot a vizsgálatot végző egészségügyi hatóságokkal. Hozzátette: tisztában vannak vele, hogy a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban "tromboembóliás eseményekről" érkezett bejelentés, mindazonáltal közleményük szerint eddig nem állapítottak meg egyértelmű ok-okozati összefüggést e ritka események és a vállalat vakcinája között. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet, és várja az amerikai és az európai szabályozó hatóságok jelentését.

AstaZeneca és Johnson & Johnson: hasonló hatások és mellékhatások

A vakcina uniós országokba szállítása egyébként nem sokkal azelőtt kezdődött, hogy a cég bejelentette, a kialakult helyzet miatt szünetelteti az európai bevezetést. Ez a lépés alaposan megkavarja az uniós oltási kampányokat, különösen annak fényében, hogy az elmúlt hetekben a tagállamok (Magyarország nem) egymás után függesztették fel az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál szintén vérrögképződéses események miatt, amelyeket az egészségügyi hatóságok összefüggésbe hoztak a vakcinával. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

Egészségügyi szakértők szerint mivel a Johnson & Johnson- és az AstraZeneca-vakcina nagyon hasonló módon működik (mindkettő vektorvakcina), bizonyos szempontból nem meglepő, hogy hasonló egészségügyi hatásokat és mellékhatásokat okozhatnak, de előbbiek rendkívül ritkák. Az AstraZeneca-vakcina esetében egymillióból körülbelül egy oltottnál jelentkezett a beadás után 7-10 nappal vérrögképződés, a Johnson & Johnson-vakcina 7 millió beadott dózisa után pedig 6 esetben jeleztek hasonlót.