Koronavírus: óriási a probléma Olaszországban

Egy nap leforgása alatt 345 új halálesetet és több mint 2900 új koronavírusos esetet regisztráltak Olaszországban. Így az új típusú koronavírus már 31506 embert fertőzött meg és 2503 áldozatot szedett országszerte.

Nem lassul a koronavírus-járvány

Bár hétfőn enyhe csökkenés látszott az új koronavírusos esetek számában, kedden eddig még sosem látott mértékben növekedett az olasz megbetegedések száma. A halottak napi számában továbbra sincs csökkenés - közölte Angelo Borrelli, a polgári védelmi hatóság vezetője. A fertőzöttek közül majdnem 15 ezret kórházban kezelnek, tíz százalékuk intenzív osztályon fekszik.

Szájmaszkos járőrök ellenőriznek Pisában. Fotó: Getty Images

A lombardiai gócpontnak számító Bergamo kórházaiban már nincs is több hely az intenzív osztályokon - itt a fegyveres erők alpesi dandárja tábori kórházat állít fel. Attilio Fontana lombardiai kormányzó elmondta, a hét második felében fordulatot várnak, és a betegszám emelkedési ütemének enyhe csökkenését remélik. A genovai egyetem járványszakértők és informatikusok alkotta kutatócsoportja szerint viszont március 23-a és 25-e között várható a koronavírus-járvány olaszországi tetőzése. Ezt követően is be kell tartani az óvintézkedéseket afertőzésújraindulásának megakadályozására.

Vásártérből víruskórház

Közben nagy erőkkel folyik a milánói vásártér víruskórházzá való átalakítása is. A munkát részben adományokból finanszírozzák. Számos nagyvállalkozó - köztük Silvio Berlusconi volt kormányfő is - 10 millió eurót ajánlott fel. A polgári védelem 14 lélegeztetőgépet küldött a tartományba.

A polgári védelmi hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy jelenleg Lombardiára összpontosul a figyelem, de ezzel egy időben minden erővel azon dolgoznak, hogy a fertőzés ne terjedjen át a délolasz régiókra. A koronavírus-járvány további alakulásáról valószínűleg jövő héten lehet pontosabb előrejelzéseket adni, a szakértők szerint ugyanis a jelenlegi adatok az utóbbi hetekben bevezetett szigorú óvintézkedések előtti időszak "eredményei".

Közben kiderült, hogy a Lombardiával szomszédos Piemonte tartomány úgynevezett első számú koronavírusos betege meggyógyult, majd ismét megbetegedett. Rómában a fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani kórház mellett további három kórházat alakítottak át víruskórházzá. Szicíliával és Szardínia szigetével leállították a repülő és hajó-összeköttetést, mert az utazáskorlátozó rendelkezések ellenére folyamatosan érkeztek az utasok.

A koronavírus-helyzet miatt a római kormány a 18 hónapnál rövidebb időre ítélt rabok házi őrizetbe való áthelyezését mérlegeli elektronikus karpereces ellenőrzéssel, ezt azonban a Matteo Salvini vezette jobboldal ellenzi.

