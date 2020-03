Koronavírus: el lehet kétszer kapni?

Hogyan működik a koronavírus kimutatására is alkalmazott RT-PCR-teszt? Részletek itt.

Kedd reggeli adatok szerint világszerte 183 ezer embert fertőzött már meg az új koronavírus (SARS-CoV-2). Közülük eddig mintegy 80 ezer beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Továbbra is kérdéses ugyanakkor, hogy elkaphatja-e bárki kétszer a fertőzést. Az aggódó hangok azt követően erősödtek fel, hogy február végén a japán hatóságok bejelentették: pozitív lett egy 40-es éveiben járó női buszsofőr koronavírustesztje, akit február elsején gyógyultan bocsátottak haza, majd pár nappal később a laboratóriumi vizsgálatok is igazolták, hogy nincsenek jelen a vírusok a szervezetében.

Egy rézuszmajmokon folytatott kísérlet szerint nem lehet kétszer elkapni az új koronavírust. Fotó: Getty Images

Mindazonáltal a 24.hu-nak nyilatkozva dr. Kemenesi Gábor virológus úgy fogalmazott, lehetetlennek tartja, hogy a koronavírusra adott antitestválasz napok alatt semmivé váljon. A szakember valószínűbbnek tartotta, hogy hibás volt a páciensnél végzett teszt eredménye: azaz a beteg valójában még nem is gyógyult meg, amikor hazaengedték. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ a konkrét esetről ahhoz, hogy tudományosan megalapozott következtetéseket lehessen levonni belőle.

Kifejlődhet hatékony immunitás?

Március 14-én megjelent egy érdekes kutatás a bioRxiv online felületén. Habár a kínai kutatók által jegyzett tanulmány még nem esett át szakértői bírálaton, eredményei mindenképpen biztatóak. A tudósok négy felnőtt rézuszmakákót fertőztek meg az új koronavírussal, majd négy héten keresztül nyomon követték az állapotuk alakulását. Laboratóriumi tesztek segítségével kimutatták, hogy a majmok szervezetében három nap elteltével érte el csúcsát a vírus kópiaszáma, két hét alatt pedig már kimutathatatlanul alacsony szintre csökkent vissza.

Ezután két egyedet ismét megpróbáltak megfertőzni, egy másik társukat pedig kezelés nélkül további megfigyelés alatt tartották. Végül egyik állatnál sem jelentkeztek megbetegedés jelei, illetve a labortesztek is negatív eredményt hoztak a vírusra. Az egyik makákót elaltatták, majd boncolás során is meggyőződtek a fertőzöttség hiányáról. "Eredményeink arra utalnak, hogy a SARS-CoV-2-fertőzésen átesett majmokat nem lehet újból megfertőzni ugyanazzal a vírustörzzsel" - olvasható a kutatók tanulmányában. Hozzátették, azok a hírek, amelyek emberi betegek újrafertőződéséről számolnak be, nagy valószínűséggel az RT-PCR teszt álnegatív eredményeiből erednek.

