Koronavírus: nem segít a vérplazma a legbetegebbeken

Nincs számottevő hatása az új típusú koronavírus miatti tüdőgyulladásban szenvedők gyógyulási vagy túlélési esélyeire annak, ha már felépült betegek vérplazmájával kezelik őket - írták egy kedden közzétett orvosi tanulmányban. Az eredmények szerint a legsúlyosabb állapotban lévő betegeknél hatástalan ez a terápia.

Kinek lehet jó a vérplazmakezelés?

A The New England Journal of Medicine című szakfolyóiratban megjelentetett cikk egy argentin klinikai kísérlet adatai alapján jutott arra, hogy a vérplazmakezelésben részesülő betegek felépülési és túlélési esélyei nem sokkal jobbak azokéinál, akik placebót kaptak.

Októberben Indiában is végeztek hasonló kutatásokat, és ott is arra jutottak, hogy a vérplazmakezelés egyes tüneteket enyhíthet ugyan, de nem javítja jelentősen a betegek felépülési esélyeit.

A súlyos betegeknél nem tűnik hatékonynak a vérplazmakezelés. Fotó: Getty Images

Az argentin kísérletben 333, súlyos COVID-19-es tüdőgyulladásban szenvedő betegnek adtak vérplazmát vagy placebót, és 30 nap elteltével nem találtak jelentős különbséget a két csoport adatai között. A halálozási arány a plazmával kezeltek és a kontrollcsoport tagjai között is 11 százalékos volt, és az életben lévő betegek tünetei sem mutattak lényeges különbséget. Ventura Simonovich, a tanulmányt készítő csoport vezetője elképzelhetőnek tartja ugyanakkor, hogy az enyhébb tünetekkel küzdőknél hatásos lehet a vérplazmakezelés.

