Koronavírus: most főként a fiatalokat támadja

A koronavírus-járvány második hullámának a természete eltér az elsőtől, ezért most másfajta védekezési stratégiát kell alkalmazni - emelte ki a tisztifőorvos. Mint mondta, tavasszal magasabb volt a fertőzöttek átlagéletkora, az utolsó tíz napot tekintve viszont csak 35 év. Jelenleg a két hullám fertőzöttjeinek együttes átlagéletkora 41 év.

Ettől még nem védettek az idősek sem

A szakember ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy bár most a fertőzöttek többsége fiatal, ők ugyanúgy tovább tudják adni az új típusú koronavírust azoknak, akik magas kockázati csoportba tartoznak. Továbbra is az idősek és a krónikus betegségben szenvedők a legveszélyeztetettebbek, ezért az ő védelmükre különösen nagy figyelmet kell fordítani az őszi hullám idején is.

Most a 20-29 éves korosztályból kerül ki a legtöbb pozitív eset.

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy október második felében lesz elérhető a szezonális influenza elleni védőoltás, immár mindenki számára térítésmentesen. A védőoltás beadatását egyébként a szakemberek mindenkinek ajánlják, hiszen így legalább az egyik ősszel-télen tomboló járványt jó eséllyel megfékezhetjük. A véldőoltást a háziorvossal történt időpontegyeztetés után kaphatjuk meg.

Mi a helyzet a kórházakkal?

Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy naponta ellenőrzik a kórházakat, hogy rendelkezésre állnak-e a gyógyításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek. Ismertetése szerint kidolgozott intézkedési terv van a koronavírusos betegek ellátására: a cél az, hogy őket olyan intézményekben lássák el, ahol ahhoz minden feltétel adott. Az ellátandó betegek számának emelkedésével folyamatosan lépnek be új kórházak az ellátásba - fűzte hozzá.

Amennyiben egy intézmény eléri kapacitásának 80 százalékát, jelzi ezt a Nemzeti Népegészegészségi Központnak (NNK), amely újabb és újabb kórházakat jelöl ki az ellátásra. Jelenleg a kapacitásokat nem merítettük ki - közölte Müller Cecília. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a koronavírus-járvány második hullámában eddig az egészségügyi dolgozók 5 százaléka fertőződött meg.

A lélegeztetőgépek működtetéséhez szükséges technikai személyzetre vonatkozóan pedig úgy nyilatkozott, hogy a lélegeztetőgépek beüzemelését követően az azokat működtető személyzet, tehát az intenzív aneszteziológus orvos, a szakasszisztens, a nővérek és mindenki, aki a gép körül dolgozik tájékoztatásban, oktatásban részesül. Ezt követően ők kezelik a lélegeztetőgépeket az utasítások szerint.

