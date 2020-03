Koronavírus: "milliókat ölhet meg"

"Az országos szintű jelenlegi intézkedések nem veszik figyelembe a koronavírus okozta válság globális és összetett mivoltát" - véli az ENSZ főtitkára. Mint mondta, most egy olyan példátlan helyzetbe kerültünk, ahol a rendes szabályok nem érvényesek többé.

Fertőtlenítik a nemrég felépült ideiglenes kórházat az olaszországi Cremonában.

Fotó: Getty Images

Több millió élet kerülhet veszélybe

Csak annyira vagyunk erősek, mint a leggyengébb egészségügyi rendszer - figyelmeztetett, majd sürgette az országokat, hogy növeljék az egészségügyi kiadásokat és segítsenek a nemzetközi közösség azon tagjain, amelyek kevésbé tudtak felkészülni a koronavírus-járványra. Kiemelte azt is, hogy most kirívóan fontos afertőzésterjedésének feltartóztatása. "Milliókat ölhet meg a vírus, ha futótűzként hagyjuk terjedni különösen a világ legkiszolgáltatottabb régióiban" - hívta fel a figyelmet.

A koronavírus-járvány idején azonban a gazdasági szolidaritás fontossága is felértékelődik. Mivel szinte biztosra vehető a globális recesszió - amely talán rekordot is dönt -, muszáj lenne enyhíteni a kiszolgáltatott országok adósságterhein - emelte ki. Az ENSZ egyébként azt ígérte, támogatni fogja a kormányokat, hogy a társadalmak és a globális gazdaság is megerősödve kerüljenek ki a válságból.

Csaknem 245 ezer fertőzött világszerte

A tavaly év végén kirobban koronavírus-járvány már 160 országot elért. A péntek reggeli összesítés szerint az új kór már 244523 embert fertőzött meg és 10030 áldozatot szedett világszerte. A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot, egyes országokban ugyanis korlátozott a naponta elvégezhető tesztek száma, illetve a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

A firss adatok szerint eddig világszerte valamivel több mint 86 ezer ember gyógyult ki az új típusú koronavírus által okozott betegségből.

