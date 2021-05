Koronavírus: megtalálták a gyenge pontját

Koronavírus: újabb kínai vakcinát engedélyeztek - részletek!

Egy, a Nature folyóiratban nemrég megjelent publikáció érdekes eredményeket szolgáltatott és a koronavírusok végső legyőzésének lehetőségével kecsegtet. Természetesen a tudomány már jóval a járvány előtt foglalkozott a témával és az elmúlt évtizedek nagyszerű tudományos eredményei most egy új irányt hozhatnak a koronavírusok elleni hosszútávú harcban - írja Facebook-posztjában Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa.

Újfajta vakcinát fejlesztettek

A Duke Human Vaccine Institute kutatói egy újfajta vakcinát fejlesztettek, amely az állatkísérletes fázisban igen jó eredményeket szolgáltatott, a beoltott alanyokat egyszerre több SARS-CoV-2 variáns, a 2002-es SARS-CoV-1 és egyéb, közeli rokon koronavírusok ellen is megvédte, amelyek köreiből akár a jövő járványai is kikerülhetnek - foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a szakember. Majd posztjában kitért az úgynevezett pán-koronavírus vakcinatechnológia ismertetésére is.

Az új vakcina a beoltott alanyokat egyszerre több SARS-CoV-2 variáns, a 2002-es SARS-CoV-1 és egyéb, közeli rokon koronavírusok ellen is megvédte. Fotó: Getty Images

A SARS koronavírus járványt követően, egy, a fertőzésből felgyógyult páciens vérében olyan speciális antitesteket találtak a tudósok, melyek nem csupán a SARS vírust voltak képesek megkötni (neutralizálni), hanem más, rokon koronavírusokat is. Ez a megfigyelés vezetett el a jelenlegi fejlesztéshez és mutatta meg, hogy a pán-koronavírus vakcinafejlesztéseknek lehet létjogosultsága - húzta alá Kemenesi.

A vírus tüskefehérjéje egy nagyon összetett, viszonylag nagy méretű fehérje. A sejtekhez való tényleges kötődésben ennek csupán egy része játszik szerepet, az úgynevezett receptorkötő-domén (RBD). Az említett beteg véréből kimutatott, széleskörű védelmet ígérő antitestek végül rámutattak a receptorkötő-domén gyengepontjára. Létezik ugyanis egy kifejezett pont a fehérjén belül, amelyre a termelődött antitestek hatékony neutralizáló (semlegesítő, a testi sejtekhez való kötődést megakadályozó) hatást fejtenek ki. Méghozzá széleskörűen, azaz az ilyen antitestek nem csupán a SARS-CoV-2 ellen képesek védelmet nyújtani, hanem bekötődnek és neutralizálnak más, rokon koronavírusokat is, és ami jelenleg a legfontosabb: az összes vizsgált SARS-CoV-2 variánst is - hangsúlyozta a virológus.

Minden mutáns ellen véd

Kemenesi magyarázata szerint, a kutatók lényegében ezt a receptorkötő domént kötötték több példányban egy nanorészecske felszínére, megfelelő szerkezetben. Az így beoltott állatok 100 százalékos védelmet nyertek a SARS-CoV-2fertőzésellen, a brit, dél-afrikai és brazíliai variáns és más, közeli rokon koronavírusok (SARS-szerű bétakoronavírusok) ellen is.

A felfedezés jelentőségéről szólva a virológus kiemelte, az elmúlt 20 évben ez a harmadik koronavírus járvány, amely az emberiséget érte (SARS, MERS, SARS-2), így ez a fejlesztés igazi tudományos áttörésnek számít a koronavírusok elleni védekezésben. A legfőbb megállapítás pedig, hogy képesek lehetünk széleskörűen kivédeni a koronavírusok jelentette fenyegetést a pán-koronavírus vakcinák segítségével akár tartósan is.

