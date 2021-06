Koronavírus: még nem olyan jó a helyzet, mint tavaly nyáron

A 22. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy alacsony szinten stagnál az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja, azonban még nem olyan jó a helyzet, mint tavaly nyáron volt - számolt be róla az NNK. A minták túlnyomó többségében nem volt változás, ismételten alacsony mennyiséget mértek.

Két városban ismét súlyosbodhat a helyzet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A friss adatok szerint az elmúlt héten egyetlen településen sem láttak az átlagosnál magasabb koronavírus-koncentrációt, a települések nagy részén alacsony szintet és stagnálást állapítottak meg. Miskolc és Szombathely mintáját ugyanakkor mérsékelt mennyiség és emelkedő tendencia jellemzi, míg Székesfehérváron és Tatabányán egyértelmű csökkenés látszik.

Az öt Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját is stagnálás és alacsony koncentráció jellemzi. Ezek az adatok is arra utalnak tehát, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma már elvonulóban van, azonban még mindig ürítik a tünetes és tünetmentes személyek a vírus örökítőanyagát.

Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a járvány lassításában. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. A jogszabályban előírt helyeken ne feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

