Koronavírus: egy hét alatt ennyit romlott a hazai helyzet

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint a 44. hétről a 45. hétre a másfélszeresére nőtt az esetszám. Egyes megyékben azonban ennél is súlyosabb a helyzet: Győr-Moson-Sopronban például megduplázódott, Pest megyében pedig 90 százalékkal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt hét során.

Egyes megyékben különösen súlyos a helyzet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Melyik korosztály most a legérintettebb?

Jelenleg főként a középkorosztályt érinti a koronavírus-járvány, a fertőzöttek negyede a 40 és 49 év közötti. A gyerekek aránya továbbra is igen alacsony, mindössze 4 százalék. A legtöbb pozitív esetet - 5318-at - eddig november 4-én regisztrálták - ismertette Müller Cecília. Megemlítette továbbá, hogy az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy a korábban bevezetett intézkedések nem elégségesek afertőzésterjedésének megfékezéséhez. A legfontosabb cél az, hogy minden beteg megfelelő ellátáshoz jusson - fűzte hozzá.

Bezártak egy sörözőt és egy pékséget

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az elmúlt 24 órában. Ennek következtében egy edelényi pékséget és egy kazincbarcikai sörözőt is be kellett záratniuk 2 napra. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Emlékeztetett arra is, hogy az Országgyűlés mai döntésének függvényében éjféltől új szigorítások léphetnek életbe az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.