Koronavírus: máris elindult a vakcinaturizmus?

Szerbiában már január elejétől lehet regisztrálni az új típusú koronavírus elleni védőoltásra. Az online regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és a regisztráló azt is kiválaszthatja, hogy a Szerbiában engedélyezett védőoltások közül melyiket szeretné megkapni.

Ezekkel a vakcinákkal oltanak a szerbek

A nyugat-balkáni országban eddig az orosz Szputnyik V vakcina, valamint a kínai Sinopharm-, a német-amerikai Pfizer/BioNTech-, valamint a brit-svéd AstraZeneca-féle oltás érhető el. A regisztrációkor egyébként már az amerikai Moderna készítményét is ki lehet választani, az azonban még nem hozzáférhető Szerbiában. A hétmilliós Szerbiában amúgy eddig több mint kétmillióan kapták meg valamelyik koronavírus-vakcina legalább egy adagját.

Egyre több külföldi érkezik Szerbiába, hogy ingyenesen jusson hozzá a védőoltáshoz. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nincs szigorú oltási rend

A hivatalos információk szerint előbb azokat a szerb állampolgárok oltják be a COVID-19 ellen, akik regisztráltak és valamilyen súlyos betegségben szenvednek. Őket az egészséges szerb állampolgárok, végül a külföldiek beoltása követi. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy amikor nem érkezik elegendő védőoltás egy adott gyártótól, akkor előrébb kerülnek azok, akik más gyártók oltóanyagát jelölték be, vagy akik regisztráció nélkül is élnének a védőoltás lehetőségével. Így az utóbbi hetekben többször is előfordult, hogy regisztráció nélkül megkapták a Sinopharm vagy az AstraZeneca védőoltását azok, akik megjelentek a kijelölt oltópontokon. Sajtóbeszámolók szerint így már több ezer külföldit oltottak be Szerbiában. A legtöbben a környező országokból, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Észak-Macedóniából és Albániából érkeztek.

