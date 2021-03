Koronavírus: kiderült, mikor oltják a tanárokat

Soron kívül beoltják az új típusú koronavírus ellen azokat az iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozókat, akik hétfő éjfélig regisztrálnak - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Közölte továbbá, hogy a pedagógusok kampányszerű oltása hétfőn indul.

Az iskolák újranyitása előtt, soron kívül beoltják a tanárokat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mikor nyitnak az iskolák?

Az állímtitkár leszögezte, hogy a jelenlegi, aggasztó számokat hozó járványhelyzet miatt nincs pontos dátumuk az iskolák, óvodák megnyitására. Addig viszont a pedagógusok beoltására koncentrálnak. Akik március 24-éig regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra, azok már húsvét előtt megkaphatják az első vakcinát, a többieket pedig az ünnep után immunizálják majd. Azonban aki csak később, mondjuk egy hónap múlva hozza meg a döntését, az már nem kaphat soron kívül oltást - hívta fel a figyelmet Maruzsa Zoltán.

Csak így tudjuk megnyeri a csatát

A koronavírus-járvány ellen vívott csatát csak a védőoltások beadásával tudjuk megnyerni - szögezte le Müller Cecília országos tisztifőorvos. Úgy fogalmazott, hogy igent mondani az oltásra és betartani a szabályokat most annyit jelent, mint levenni a terhet az egészségügyi dolgozók válláról. Véleménye szerint ez most mindennél többet jelent, emberéleteket menthet. Kitért arra is, hogy nemcsak a COVID-osztályokon zajlik heroikus küzdelem, hanem az oltópontokon is megfeszített munka folyik.

Viseljünk maszkot!

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap során 584, szeptember 21-e óta pedig már összesen 39271 személy ellen intézkedett a rendőrség a maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

