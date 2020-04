Koronavírus: már 109 áldozat Magyarországon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1458 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - adta hírül a kormányzati koronavírus-oldal. Ez egy nap alatt 48 új esetet jelent, ami április 6-a óta a legalacsonyabb szám.

Elhunyt újabb 10 idős, krónikus beteg. Ezzel 109 főre emelkedett az áldozatok száma. Míg 120 fő már gyógyultan távozott a kórházból, 24 óra alatt ketten küzdötték le a fertőzést. A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van és 8 elhunyt.

A Mentőszolgálatnál a koronavírus-gyanús betegek mintavételét speciális, külön erre a célra kijelölt egységek végzik az országban. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Ahogyan arról a HáziPatika.com-on már olvashattak, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömegesfertőzéslelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött. Az elmúlt 24 órában regisztrált 48 új betegből 34 fővárosi volt, ezzel Budapesten átlépte a hétszázat a fertőzöttek száma. Az ott regisztrált 704 eset az országban lévő összes ismert Covid-19 beteg majd fele (48,3 százalék).

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.

