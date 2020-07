Koronavírus: Köves Slomó is megfertőződött

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a napokban bejelentette, hogy az Óbudai Zsinagóga közösségéből az elmúlt héten 5 közösségi tag - köztük Köves Slomó rabbi - is megbetegedett és enyhe vírusos tüneteket mutatott. Tegnap pedig már azt tették közzé a zsido.com-on, hogy a rabbi megfertőződött az új típusú koronavírussal. Mint írták, a közösség további, tüneteket mutató tagjainak tesztelése - a járványügyi előírásoknak megfelelően - folyamatban van.

Pozitív lett Köves Slomó rabbi koronavírustesztje. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Tesztelik az összes kontaktot

Az EMIH időközben önerőből elkezdte megszervezni azoknak a hitközségi dolgozóknak és tagoknak a tesztelését, akik ugyan tünetmentesek voltak az elmúlt másfél hétben, de kontaktusba kerülhettek a koronavírusos vezetőségi tagokkal. Kiemelik ugyanakkor, hogy mind a rabbi, mind a közösség tagjai és dolgozói jól vannak. A közösség tagjaitól pedig azt kérik, amennyiben koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlelnek magukon, forduljanak háziorvosukhoz.

Bezártak a budapesti zsinagógák

Arról is beszámoltunk már, hogy a budapesti Bálint Házban tartott napközis tábor egyik résztvevőjének hozzátartozójáról kiderült, hogy koronavírus-fertőzött. Emiatt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) úgy döntött, két hétre bezárja a budapesti zsinagógákat. A Mazsihisz budapesti szeretetkórházában és a BZSH idősotthonában pedig látogatási tilalom lépett érvénybe.

