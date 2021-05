Koronavírus: jó hír a hazai helyzetről

Régóta nem látott szintre csökkentek Magyarországon a koronavírus-járvánnyal összefüggő adatok. Az alacsony számok és a szennyvízvizsgálatok eredményei is azt mutatják, hogy lecsengőben van a harmadik hullám, és várhatóan tovább folytatódik a kedvező tendencia - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője.

Godoné Tóth Zsuzsanna asszisztens oltáshoz készíti elő a Janssen-vakcinát. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Továbbra is fontos az óvatosság

A biztató hírek ellenére a szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a kedvező tendencia fenntartása érdekében továbbra is nagyon fontos az új típusú koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló óvintézkedések betartása. Kiemelte egyebek mellett a maszkviselés, a távolságtartás, a tüsszentési etikett és a gyakori szellőztetés szerepét. Hangsúlyozta továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a második részoltás beadatásáról sem, ugyanis csak akkor lesz teljes és erős immunvédelmünk a betegséggel szemben, ha mindkét adagot megkaptuk - kivéve az egydózisos Janssen-vakcina esetében.

Tartsuk be a szabályokat!

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a tegnapi nap folyamán is sokan megszegték a koronavírus elleni küzdelmet támogató szabályokat. 408 személy ellen a maszkviselési előírások be nem tartása, 78 emberrel szemben pedig a kijárási tilalom megszegése miatt kellett intézkedniük a rendőröknek. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

