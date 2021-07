Tekintettel arra, hogy van elég oltóanyag, és az oltás ingyenes, a térítésmentes tesztelés hamarosan megszűnik. Még nincs pontos időpont erre, de valószínűleg augusztus közepétől kivezetik az ingyenes szűrést - mondta Janez Jansa szlovén kormányfő csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Lanyhul az oltási kedv a szomszédos Szlovéniában is. Fotó: Getty Images

Szlovéniában védettségi igazolással kell rendelkezniük bizonyos munkakörök betöltőinek, többek között az egészségügyi dolgozóknak, a vendéglátósoknak, a boltosoknak, a fodrászoknak, a kozmetikusoknak, a taxisoknak és a pedagógusoknak is. Azok, akiket nem oltottak be, most még hetente egyszer az állam költségén tesztelhetik magukat.

Máshol is lassul az oltási folyamat

Csütörtökre 56 új fertőzöttet szűrtek ki, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret, a halálos áldozatok száma pedig a 4800-hoz közelít. A koronavírusos betegek közül 32-en vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 859 ezren kaptak védőoltást, közülük 705 ezren már a második adagon is túlvannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 41, illetve 36 százaléka. Szlovéniához hasonlóan Horvátországban is jelentősen lelassult az oltási folyamat.

