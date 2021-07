Oltásösztönzőnek találták ki, de nem biztos, hogy hatékony is a vakcinalottó - részletek itt!

Horvátország július 31-éig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, így például a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött. A válságstáb közleménye szerint a kávéházaknak még mindig nem engedélyezik a beltéri kiszolgálást, és csak ülő vendégeket szolgálhatnak ki. Zárt térben továbbra is maszkot kell viselni.

Horvátországban még mindig nagyon alacsony a lakosság átoltottsága. Fotó: Getty Images

Félnek a korai szezonzárástól

Horvát lapok szerint beigazolódni látszik a kormány azon félelme, hogy az alacsony átoltottság miatt ismét terjedni kezd a járvány, és a turisztikai szezon a tavalyihoz hasonlóan már augusztus közepén véget érhet. Az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) ráadásul csütörtöktől kockázatosabb besorolás alá helyezte az egész horvát tengermelléket, amely már csak egy lépésre áll attól, hogy a piros jelzésű, súlyosan fertőzött régiók listájára kerüljön.

Még 40 százalék sincs beoltva

A horvátoknál a járvány kezdete óta már több mint 361 ezer embert fertőzött meg és mintegy 8200 áldozatot szedett az új típusú koronavírus. A valamivel több mint négymilliós országban eddig több mint másfél millióan kaptak védőoltást, vagyis a jogosultak 38,7 százaléka. Közülük 1,3 millió személynek már a második adagot beadták.

